‚Musíme si vyjasnit spoustu věcí.‘ Hokejisté zakončili volný den týmovou večeří, ve čtvrtek je čeká Švédsko

„Zavolám si domů, s klukama si zahrajeme něco na Play Stationu. A bavíme se o čemkoliv jiném než o hokeji. Nic moc jiného tu dělat nejde,“ popsal život v „bublině“ a plány na volný den obránce Libor Hájek.

Švédi si spravili chuť, Švýcarům nasázeli sedm gólů. Zastřílelo si i Finsko Číst článek

Z hotelu na stadion a zpátky. Tak český tým funguje v Rize už více než týden.

V úterý večer vyrazil mimo tyto dvě pevnosti a dal si týmovou večeři, ovšem zase v uzavřeném podniku čistě pro potřeby reprezentace. Ale nejspíš i tam se řešil hokej. Alespoň podle slov brankáře Romana Willa.

„Někdo to chce řešit, někdo ne. Asi se to bude odvíjet stůl od stolu a podle nálady. Kdybychom měli výsledky lepší, tak by to bylo uvolněnější, ale musíme si mezi sebou vyjasnit spoustu věcí,“ řekl Will Radiožurnálu.

Český brankář si pochvaloval, že tým vyrazil na večeři a naboural tak určitý stereotyp. „Přece jen už jsme tu delší dobu a stravování je pořád stejné,“ podotkl.

Ve středu už se reprezentace bude připravovat na Švédy, kteří si získali po dvou prohrách respekt vítězstvím 7:0 nad Švýcary.