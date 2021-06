Duel rivalů o finále. Američané útočí na první po 61 letech, Kanaďané bojují i s nezájmem domácích médií

Finsko obhajuje předloňský titul, Kanada stříbro, ale zbylí dva semifinalisté mistrovství světa v hokeji jsou na tom s finálovou účastí o poznání hůř. Německo si o zlaté medaile nezahrálo nikdy a Spojené státy čekají na postup do souboje o titul přes půl století. Riga 10:10 5. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání hokejové MS mezi USA a Kanadou | Foto: SIMON HASTEGÅRD | Zdroj: Reuters

Postup přes čtvrtfinále není pro tým Spojených států nic neobvyklého. Několikrát si v posledních letech účast v semifinále zajistil i vítězstvím nad českým týmem.

Poslechněte si, jak se Američané staví k možnosti zahrát si finále hokejového mistrovství světa poprvé po 61 letech

Ale navázat na výhru ve čtvrtfinále hned v dalším utkání, to se Spojeným státům podařilo naposledy ve Squaw Valley, kdy se mistrovství světa hrálo jako součást olympijských her. Jenže od zlata amerického celku a taky poslední finálové účasti Američanů na šampionátu už uběhlo dlouhých 61 let

„Je to velká šance pro nás i pro celý hokej ve Spojených státech. Proč bychom to nemohli dokázat? Máme tu hodně šikovné mužstvo s velkou touhou, rychle jsme se dali dohromady. Mnozí z nás reprezentují na takové akci poprvé. Je to čest a kdyby se postup povedl, byla by to paráda,“ přeje si útočník Colin Blackwell.

Mimochodem – čistě reprezentační výběr Spojených států samostatné mistrovství světa nevyhrál nikdy. Pokud se totiž mistrovství světa nehrálo v rámci olympijského turnaje, pak slavili titul Američané jen v roce 1933 a tam je reprezentoval klub Massachusetts Rangers.

Letos tak může přijít historický zápis. Tým USA má na šampionátu nejvíce hráčů NHL a svého zámořského rivala, tedy semifinálového soupeře z Kanady, porazil ve skupině vysoko 5:1.

„Očeekáváme daleko těžšího soupeře než v základní skupině. Kanada se v průběhu turnaje zlepšovala. Navíc je mezi oběma zeměmi historicky dlouhá rivalita, moc se na to těšíme,“ říká útočník Brian Boyle.

Nezájem kanadských médií

Kanaďani mluvi na mistrovství světa o hokeji jako o národním sportu plném světových úspěchů. Když ale mají média z této severoamerické země položit dotaz po libovolném zápase Kanaďanů na světovém šampionátu, ozývá se ticho. A nic na tom nezměnil ani postup do sobotního odpoledního semifinále.

Ano, šampionát je to jiný, rozhovory se dělají online, což může být zejména pro kanadská média vlastně pohodlnější. Nikdo nemusí letět přes oceán do Lotyšska, rozhovory se dají dělat z obýváku. Ani na časový posun se nejde vymluvit. Na úvod se po zápasech ptají ostatní média, třeba Američani a Rusové. Pak následuje prostor pro Kanaďany.

Po výzvě pro kanadská média následuje ticho. Odpovědi hokejistů pak zní možná trochu paradoxně, třeba od brankáře Darcyho Kuempera.

„Vždycky, když si na sebe obléknu kanadský dres, cítím obrovskou čest. Jsme země plná historických hokejových úspěchů. Nejsme tu na turnaji za velké favority, klidně bych nás označil jako outsidery, ale na našich výkonech by to nic nemělo změnit. A tak to bude až do konce turnaje,“ říká gólman, který na klubové úrovni působí v NHL v Arizoně.

„Jsem pyšný na tuhle partu. Dokázala toho hodně na to, že jsme před turnajem neměli žádnou přípravu, pak byli dva dni zavření na pokojích a před první zápasem jsme si zatrénovali jenom třikrát. Není se čemu divit, že nám trvalo tak dlouho, než jsme vymysleli, jak budeme vůbec hrát. A postup do semifinále je pro nás teď velký úspěch,“ navazuje na brankáře Kuempera trenér Gerrand Galant.

Ano, přímo v Rize má svou komentátorskou pozici uznávaný Gord Miller ze stanice TSN. Na jejím webu ale v posledních dnech dominovalo prokletí Toronta v play-off NHL, a teď zase debata o trestu útočníka Winnipegu Marka Scheifeleho ve stejné soutěži.

Zmínku o mistrovství světa najdete stranou v pravém sloupku s obrázkem asi 3 na 3 centimetry. Uvnitř článku je i video. V něm se dva bývalý hráči Ray Ferraro a Dave Reid shodují na tom, že do sobotního semifinále mezi Kanadou a Spojenými státy pošlou oba týmy ty nejsilnější sestavy. Čímž ani jeden Ameriku neobjevil. To v dalším semifinále budou hrát večer Fini proti Němcům, což je z hlediska mediálního pokrytí přesně naopak.

Utkání Spojené státy americké – Kanada začíná v sobotu ve 13.15, duel Finsko – Německo pak přesně o čtyři hodiny později. Oba zápasy můžete sledovat v ONLINE reportáži na serveru iROZHLAS.cz. Stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport pak nabídnou živé vstupy.