'Je dobře, že chytají takhle.' Jedničkou chtějí být tři brankáři, proti Finsku nastoupí Furch

„Zatím je to hodně těžké, ale je to dobré pro trenéry, že tři kluci v bráně chytají takhle,“ hledá ve vyrovnanosti trojice českých gólmanů pozitiva asistent trenéra Václav Prospal.

Francouz, Furch a Rittich se v přípravě pravidelně střídají v bráně a všichni tři předvádí výborné výkony. Vypadá to tak, že ať trenéři ukáží na kohokoli, kdo bude v Dánsku jedničkou, nemohou zvolit špatně.

Konkurenci berou pozitivně i samotní gólmani. „Bereme to, jak to je. Jsme tu tři kvalitní gólmani a na mistrovství se dostanou do brány maximálně dva. Snad jen dva, protože by to znamenalo nějaké zranění a to člověk nechce. Samozřejmě je to souboj, ale konkurence je dobrá,“ říká Dominik Furch.

Jeho konkurenty jsou David Rittich, který v Pardubicích vychytal Rusy a proti Švédsku předvedl i přes prohru třicet zákroků, a Pavel Francouz, který byl na ledě u výhry s Finskem a věří, že se v příští sezoně prosadí do NHL.

'Euro Hockey Tour je vedlejší'

Gólman Omsku Furch bude mít možnost přesvědčit o svých kvalitách dnes proti Finsku. Právě tenhle duel je dost možná nejdůležitější ze všech tří na Švédských hrách. Půjde v něm totiž o vedení v tabulce Euro Hockey Tour.

Jenže hokejisté mají jinou motivaci, než je vítězství v dlouhodobé soutěži. „Tabulku jsem viděl, ale nemyslím si, že by to bylo to hlavní. Všichni, co tu jsme, chceme podat co nejlepší výkon, abychom přesvědčili trenéry, aby nás vzali na mistrovství. Jestli vyhrajeme Euro Hockey Tour, je vedlejší,“ přiznává Dominik Furch.

Zápas Česko Finsko začne ve 12 hodin a Radiožurnál ho přiblíží v reportážních vstupech. Premiéra čeká parťáky z mistrovské Komety Martina Nečase a Hynka Zohornu. Michal Jordán a Roman Červenka naopak dostali volno a odcestovali do Česka.

