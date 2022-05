Prolomí hokejisté USA šedesátileté čekání na zlato? Mladý tým zkusí napodobit ‚Zázrak na ledě‘

Hokejová reprezentace Spojených států tradičně patří k nejsilnějším mezinárodním výběrům, platí to i o letošním turnaji ve Finsku. Na vrchol velké akce ale naposledy vystoupala v roce 1980, navíc k tomu potřebovala olympijský „Zázrak na ledě“. K americkému triumfu na mistrovství světa je potřeba cestovat ještě o dvacet let hlouběji do historie. Přitom do semifinále postoupili čtyřikrát z posledních osmi sezon. A bez šance nejsou ani letos. Tampere (Finsko) 20:53 12. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté USA slaví bronzové medaile z mistrovství světa 2021 po vítězství nad Německem | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Kouč amerických hokejistů David Quinn, který dosáhnul na únorových olympijských hrách na čtvrtfinále, zvolil znovu mladý tým. V Pekingu bruslili hráči s věkovým průměrem 25,1. Na mistrovství světa číslo ještě o desetinu kleslo.

Vůdcem ale bude zkušený sedmadvacetiletý obránce Seth Jones, kterého doplní i mladší bratr a spoluhráč ze Chicaga Caleb spolu s dalšími osmi nováčky. Ve skupině B změří síly s Finskem, Švédskem nebo Českem.

Více pozornosti v zámoří získává vyřazovací fáze NHL. Přesto si USA v letech 2013, 2015, 2018 i 2021 odvezly z mistrovství světa bronz.

A střílení gólů pro ně nikdy nebyl problém. Uplynulou dekádu zaznamenávali průměrně 33 zásahů na turnaj. Víc než například dva předešlí vítězové. Zasloužili se o to hlavně kanonýři jako Paul Stastny, Patrick Kane nebo Conor Garland. Vždy ale skončili těsně před finále.

Roky 2002 a 2010 mají ještě hořčí pachuť - dvě prohraná olympijská finále s Kanadou. To poslední navíc až v prodloužení. „Prostě chcete už jen vypadnout,“ řekl po porážce tehdejší křídelník New Jersey Zach Parise. „Nikdy jsem nezažil tak silné emoce. Měli jsme dobré momentum, využili naší jediné chyby,“ navázal kapitán Los Angeles Dustin Brown.

Pro zlaté oslavy Spojených států na ledě tak musí fanoušci zalistovat historií až do Lake Placid v roce 1980.

Zázrak na ledě

Američané si v ten rok prožili to stejné, co Češi v Naganu 1998. Parta v průměru jednadvacetiletých mladíků, z většiny amatérů, přerušila čtyřletou nadvládu Sovětského svazu.

Do vedení se poprvé dostali až deset minut před koncem díky kapitánovi Eruzionemu. Stav zápasu 4:3 vydržel, outsider slavil.

Jak to dokázali? Nikdo neví. Ale dotáhli to až na plátna. Ve filmu si útočníka Buzze Schneidera zahrál jeho syn Billy. Zazněl i autentický záznam věty „Věříte na zázraky?“ komentátora ABC Ala Michaelse ze závěru utkání.

Zápas USA - SSSR na olympijských hrách 1980 | Foto: Henry Zbyszynski | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Čtenáři Sport Illustrated zvolili událost ikonickým momentem sportovní historie Spojených států. Dodnes zůstává vítězný snímek jedinou fotografií na obalu slavného magazínu bez jakéhokoliv popisku. Autor obrázku Heinz Kluetmeier jen dodal: „Žádný nebyl potřeba. Všichni v Americe věděli, co se stalo.“

Na titul z mistrovství světa čekají USA ještě o dvacet let déle, tehdy v domácím Squaw Valley ovládly finálovou skupinu. To byl turnaj ještě součástí olympijských her.

Letos je zámořský gigant podle bookmakerů pátým největším favoritem. Dokáže napodobit Zázrak na ledě a po více než šedesáti letech získat zlato z mistrovství světa?