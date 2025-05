Červenka proti Dánům odehrál stý zápas na mistrovství. Je pátým Čechem, kterému se to povedlo

V kabině národního týmu na hokejovém mistrovství světa se neslavila jen výhra nad Dánskem 7:2. V pozápasovém hodnocení připomněl trenér Radim Rulík to, že kapitán Roman Červenka odehrál v utkání s domácím týmem stý zápas na světových šampionátech. Herning 13:28 13. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Roman Červenka ve svém stém zápase | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Celá kabina mu k tomu pogratulovala. Roman má neskutečnou autoritu v týmu, všichni mu to strašně přejeme a shodou okolností dal v zápase poslední sedmý gól. Myslím si, že bylo až symbolické vstřelit ve stém zápase na mistrovství světa poslední gól, který jsme dali,“ komentoval Červenkův výkon trenér Radim Rulík.

„Čas letí. Nevím, co k tomu víc říct. Je to samozřejmě hezké číslo, ale teď se zase soustředím na příští zápas a tady ta čísla nechávám trochu stranou,“ říkal po utkání skromně Roman Červenka.

Ke svému prvnímu utkání nastoupil na světovém šampionátu v roce 2009. To ještě většina hráčů aktuálního výběru teprve s hokejem začínala. Obráncům Ticháčkovi se Špačkem bylo šest let a třeba hvězdě NHL Martinu Nečasovi deset.

„Myslím si, že je to neskutečný hráč. Ze začátku jeho reprezentační kariéry byl hodně kritizovaný, ale teď v posledních několika letech to konečně fanoušci trošku otočili a myslím si, že zaslouženě, protože on je nic jiného než legenda,“ chválil svého reprezentačního kolegu Nečas.

Pátý Čech se stovkou utkání

Slova Martina Nečase potvrzují i statistiky. Více zápasů na mistrovství světa odehrála v historii jen čtveřice českých hokejistů Jiří Holík, Oldřich Machač, David Výborný a Vladimír Martinec. Podle trenéra Radima Rulíka dlouho trvat, než se někdo k téhle pětici připojí.

„Pokud se to někomu dalšímu podaří, tak já už budu v důchodu. Ať mi pak pošle telegram, že je další v pořadí a já mu pogratuluji také,“ dodal na adresu Červenky Rulík.

„Ještě mi zbývá 99 zápasů,“ smál se po utkání s Dány Daniel Gazda. Ten totiž v den stého zápasu Červenky v národním mužstvu debutoval.