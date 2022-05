Medaile po deseti letech, domácí euforie a turnaj bez Ruska. Jaké bylo mistrovství světa v hokeji 2022?

The 2023 #IIHFWorlds will be held in Tampere and Riga!



And for the following years in:

2024: Prague & Ostrava (Czechia)

2025: Stockholm (Sweden) & Herning (Denmark)

2026: Zurich & Fribourg (Switzerland)



More: https://t.co/xGfNBCYs0e