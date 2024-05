Hokejové kluby po zlatém úspěchu vyhlížejí příliv mladých hráčů, doufají i v rozšíření členské základny

Čtrnáct let čekala Česká republika na hokejové zlato. Malí kluci, kteří s hokejem v posledních letech teprve začali, viděli zlatý turnaj poprvé v životě. Kluby po republice teď doufají, že úspěch národního týmu vzbudí mezi dětmi o hokej větší zájem. Jihlava 11:51 28. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci na Staroměstském náměstí v Praze fandili hokejistům v souboji o zlato | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mistrovství světa je pro ty kluky nejvíc, když se to hraje doma a ještě zvítězí… Čekáme, že přijde víc dětí, že by to mělo mládež přilákat,“ myslí si bývalý hráč Dukly Jihlava a tamní současný trenér mládeže Jiří Cihlář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejové kluby doufají v příliv mladých hráčů

V jihlavském klubu trénuje v současné době víc než 300 malých hokejistů. Přivést nové děti ke sportu je dnes těžší, protože mají víc možností čemu se věnovat.

„V rámci republiky i kraje vím, že je teď zájem menší a očekávám, že se zvedne a přípravky se lépe naplní,“ říká jednatel jihlavského klubu a člen Výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Bedřich Ščerban.

Krásný pocit vstřelit gól na domácím mistrovství, říká Beránek. Během volných dní válí v ping pongu Číst článek

Havlíčkobrodský klub chce v náboru využít i toho, že ve vítězném týmu na mistrovství světa byl i odchovanec klubu Ondřej Beránek, který aktuálně obléká dres západočeských Karlových Varů.

Jaký bude mít úspěch českých hokejistů vliv na počet dětí v přípravkách, uvidí kluby na začátku nové sezony v září. Nová sezona nejvyšší české soutěže začíná 18. září a fanoušci se můžou těšit na několik čerstvých mistrů světa – na mistrovství se představilo hned sedm hráčů extraligových klubů.