‚Hrát na 15 nebo 20 procent nemá cenu.‘ Andrej Nestrašil na mistrovství končí

„Dneska jsem na ledě cítil, že kdybych nastoupil, bylo by to na 15 nebo 20 procent a to nemá cenu. Jsou tady další kluci, kteří mohou hrát na sto procent,“ řekl na Radiožurnálu zklamaný Andrej Nestrašil po rozbruslení před zápasem s Rakouskem.

Konec 27letého útočníka zavinil souboj v úvodu zápasu s Běloruskem. Hned ve třetí minutě si v souboji Alexandrem Kitarovem narazil rameno o mantinel.

„Bohužel není schopen hrát a skončí své působení na mistrovství světa. Je tam prokrvácení oblasti ramenního kloubu, které pochází z jednoho svalu, který je částečně porušený,“ vysvětlil Radiožurnálu lékař českého hokejové reprezentace Dušan Singer.

Ve čtyřech zápasech, do kterých útočník Nižněkamsku nastoupil, si připsal tři asistence. Na své první velké reprezentační akci ale končí předčasně.

„Bělorusko, Francie a Rakousko, to člověk nějak kousne, ale pak přijde čtvrtfinále a člověk by rád byl na ledě pro šestitýdenní přípravě, kdy jsme objížděli všechno možné,“ říká Andrej Nestrašil.

Už bez Nestrašila nastoupí česká hokejová reprezentace k poslednímu zápasu základní skupiny proti Rakousku. Zápas začíná ve 20.15, Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz nabídne online přenos.

| Andrej Nestrašil bohužel kvůli zranění končí na #mshokej — Hokejový nároďák (@narodnitym) 14 May 2018