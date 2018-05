Polášek: Švédi nám dali čuchnout, závěr jsme měli zvládnout líp

Jak těžký to byl duel, když předchozí zápas se Slovenskem končil před půlnocí?

Těžký. Oni měli den volna a byli odpočatí. Šlo to trošku vidět na začátku zápasu, bylo to fakt rychlé. Než jsme se rozjeli, tak za prvních pět minut šli třikrát ve třech na dva, dostali jsme dva blbé góly. Nástup nám nevyšel.

Potom nám dali čuchnout, dali jsme prvního góla v přesilovce a věděli jsme, že by to šlo, protože Švédové trošku uskočili dozadu a měli problémy, ale konec jsme také mohli zvládnout trošku lépe.

Proč bylo tak těžké dostat se do výraznějších gólových šancí?

Švédi hráli minimálně se třemi hráči nahoře, takže to vždycky měli dozadu strašně dobře dobruslené. Když jsme se dostali z pásma, dostali jsme se do útočného pásma jen ve dvou lidech a to nestačí.

Gól na 1:2 vám musel hodně pomoct, zlomil se tím zápas aspoň herně? Byla to psychická vzpruha?

Jo, určitě. Pak se dohrával konec třetiny a měli jsme trošku navrch. Šlo to vidět i na hře, oni se zatáhli dozadu a my jsme dostali víc sebevědomí. Měli jsme tam i šance, takže to byl trošku zlomový moment.

Po dvou zápasech má český tým dva body, je to hodně, nebo málo?

To je těžké říct. Turnaj teď začal a zápasů bude ještě strašně moc. To si můžeme říct až na konci, jestli nám bude nějaký bod scházet, nebo ne.

Tým se skládá do poslední chvíle. Máte pocit, že už si trochu sedá?

Takhle je to každý rok. Začne se s třiceti lidmi a pak se to pořád obměňuje, každý týden přichází někdo nový. Pak když vyšla nominačka, tak na posledním tréninku v Praze zas vypadal tým úplně jinak.

Ale jo, začíná si to sedat. Je to vidět i na klucích v šatně, že ti, kteří spolu hrají v lajnách, si začínají víc rozumět.