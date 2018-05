Jandač reagoval na vyloučení po dobrém i po zlém: Je zázrak, že jsme bodovali

„Dotáhneme to, znovu jsme našli cestu k vítězství, že jsme to otočili, ale nemáme vítězství za tři body. Naše disciplína je varovná,“ řekl po zápase se Švýcarskem Radiožurnálu trenér hokejové reprezentace Josef Jandač.

V zápase plném vyloučení prohrával jeho tým ve druhé třetině 1:3 a následně 2:4. Dva body získal především díky Pavlu Francouzovi v brance a produktivitě Michala Řepíka, který vyrovnal a následně rozhodl samostatné nájezdy.

„Když hrajeme polovinu zápasu v oslabení a ještě k tomu je na nás trestné střílení, tak to bereme. Dvakrát jsme prohrávali o dva góly a ještě jsme se do zápasu vrátili,“ hledal pozitiva kouč národního týmu.

Ze střídačky musel sledovat nedisciplinovaný výkon hokejové reprezentace. Češi si vysloužili 26 trestných minut, často za zbytečné fauly vysokou holí v útočném pásmu. Švýcarsko v přesilovkách vstřelilo tři ze svých čtyř branek.

„Co na to mám říct? 26 trestných minut, to je polovina zápasu, co jsme hráli v oslabení. Nejdřív jsem šel po zlém, pak po dobrém, že jsme to ubránili. Pak zase. Takhle se to střídalo, je pomalu zázrak, že jsme v tomhle zápase bodovali,“ těší Jandače, pro kterého je MS poslední reprezentační akcí, než převezme Magnitogorsk.

'Takhle nemůžeme bodovat'

Právě Rusko bude dalším soupeřem národního týmu, který na šampionátu ještě nevedl. Obě své výhry vybojoval až v prodloužení.

„Máme špatný start, čtyři oslabení hned v první třetině. Nemůžeme se dostat do hry, do toho nakasírujeme v oslabení, takhle v dalších zápasech nemůžeme bodovat,“ varuje Josef Jandač.

Proti sborné nastoupí hokejová reprezentace po dni volna ve čtvrtek od 20.15. Radiožurnál odvysílá zápas v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz navíc nabídne online přenos.

Drama až do nájezdů rozhodl Michal Řepík, který jako jediný proměnil svůj pokus v rozstřelu! Pavel @Francik_3 v utkání vychytal nájezdů hned 6 a držel tak naše šance na výhru! #CZEvSUI #mshokej #IIHFWorlds pic.twitter.com/OQFXkw78WB — Hokejový nároďák (@narodnitym) 8 May 2018