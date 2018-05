Čtvrtfinále máme v hlavě, moc nad tím přemýšlíme, říká po vyřazení Pastrňák

Davide, jak bolí porážka po takovém vývoji?

Samozřejmě to bolí a je to hrozné. Jak víte, posledních pár let nám čtvrtfinále nejdou. Myslím, že to máme v hlavě a moc nad tím přemýšlíme, místo toho, abychom tam šli a hráli náš hokej. Hráli agresivně tak, jak jsme hráli ve skupině. Je to v hlavě.

Možná jste moc přemýšleli v první třetině, ta z naší strany dobrá nebyla.

Nemůžeme si dovolit pustit Ameriku do vedení 2:0 v první třetině. Ta druhá nás pak stála spoustu sil, není jednoduché být proti takovému týmu dva góly pozadu. Dva góly byly po naší chybě, bohužel tam chyby jsou, to je hokej.

Rozhodl Patrick Kane v úseku zápasu, kdy jste měli spoustu šancí. Byl to zlomový moment?

Měli jsme tam šance a mohlo to být naopak. Mohli jsme jít do vedení a oni se mohli zlomit. Bohužel to nevyšlo a pak už čas běží rychle. Nejednou máte minutu do konce a pořád prohráváte o gól.

S Davidem Krejčím jste doplnili tým až v průběhu šampionátu a teď máte po sezoně. Nelitujete toho?

Určitě ne. Pro mě je vždycky čest hrát za nároďák. Chci se dostat přes čtvrtfinále, hrát o medaili a přivézt ji domů. Bohužel to letos nevyšlo.

Jak byste zhodnotil turnaj celkově?

Težko hodnotit, protože jsem přijel později. Proti Rusákům jsme to krásně urvali, pak jsme měli tři slabší soupeře, kdy jsme si pohlídali roli favorita.

Tři slabší soupeře a dva volné dny vám novináři hodně podsouvali, mohlo to mít vliv?

Takové bylo rozlosování, na to se nejde soustředit.