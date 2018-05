Vladimír Martinec: Američané vyhráli šťastně, český tým má perspektivu

Jak jste viděl závěr zápasu s USA?

Poslední třetina už byla unavená z obou stran. Zdálo se mi, že už hráčům chybí šmrnc a jiskra, že už byli trošku unavení. Američané vyhráli šťastně. Nemůžeme říct, že byli lepší, ale měli víc štěstí a šli za vítězstvím víc.

Co rozhodlo?

My jsme hráli dobře druhou a třetí třetinu. První třetina nám utekla, úvod utkání byl hluchý, mrtvý. Hráči jak cítili tlak tak nehráli, jak jsou schopní.

Jak se vám zdál výkon českých hokejistů na celém šampionátu? Co bude potřeba za rok udělat jinak a lépe?

To je těžké říct. Utkání se slabšími brát nebudu, ale mužstvo ukázalo, že je schopné hrát proti těm silným. Ať to jsou Švédové, Rusové, nebo teď Amerika. Je to mladší mužstvo, které má nějakou perspektivu před sebou. Je na čem stavět a většina hráčů by mohla a měla jet i na další akce. Mají to před sebou.

Takže hráči jako Pastrňák, Faksa, Nečas jsou velkým přislibem?

Nerad používám tak velká slova, ale jsou to hráči, kteří jsou mladí a na kterých se dá stavět. Je tam Kubalík, Řepík a další, kteří by se mohli zlepšovat. Okolo nich se dá postavit mužstvo, jako byla zlatá generace.

Konec, ani přes velký tlak se nám v závěru třetí třetiny vyrovnat nepodařilo a #mshokej pro nás končí ve čtvrtfinále #USAvCZE #mshokej #IIHFWorlds pic.twitter.com/KTPDFsC74g — Hokejový nároďák (@narodnitym) 17. května 2018