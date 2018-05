Všichni naplno. Musíme hrát nejlepší zápas sezony, burcuje před čtvrtfinále David Krejčí

„Musíme prostě hrát náš nejlepší zápas sezony,“ uvědomuje si David Krejčí. Právě on a jeho spoluhráč z Bostonu David Pastrňák by měli být největší útočnou silou českého týmu pro čtvrtfinále.

„Jsou to pro nás dva nejlepší útočníci, na tom vždycky záleží. Ale když odehrají oni výborný zápas a my ostatní ne, k ničemu to nebude. Jsme tu jako tým a musíme hrát všichni,“ je přesvědčen Martin Nečas.

Krejčí s Pastrňákem ale už na turnaji ukázali, že sami dva dokážou rozhodnout zápas. V souboji s Ruskem, pár hodin po příletu, doslova excelovali. To samé se od nich očekává i dnes.

„Vím o tom, že se to od nás čeká, ale kluci tady jsou fakt výborní. V kabině si věříme, že každý může rozhodnout zápas. Nesmíme spoléhat na jednu lajnu, musíme do toho jít všichni naplno. Jakmile jdeš na střídačku si odpočinout, hned se musíš soustředit na další střídání. Takhle musíme jet čtyři lajny dokolečka,“ dává recept na úspěch David Krejčí.

Pro rozhodující souboje by se tak mohli probudit i dosud spící kanonýři v čele s kapitánem Červenkou, u kterého zatím v kolonce gólů svítí nula. Jenže čtvrtfinále, semifinále i následná utkání o medaile příliš šancí na výraznější střelecké hody zpravidla nepřináší.

„Živě si pamatuju rok 2010. Dvakrát penalty, ve čtvrtfinále jeden gól, v semifinále dva a ve finále znova. Gólů nejspíš už moc padat nebude,“ připomíná pro Čechy poslední zlatý šampionát v Německu kapitán Roman Červenka.

Čtvrtfinálový zápas české reprezentace se Spojenými státy začne v 16.15 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a online serveru iROZHLAS.cz

| Poslední trénink v Kodani máme za sebou, teď už vyrážíme do Herningu! Zítra nás tam čeká dopolední rozbruslení a v 16:15 zápas proti @usahockey.#mshokej #IIHFWorlds pic.twitter.com/Cv8CynpFpD — Hokejový nároďák (@narodnitym) 16 May 2018