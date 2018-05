Nejdůležitější je, aby byl Nečas v pořádku

Nezabalil zápas, i když se vyvíjel nepříznivě, a dokázal ho otočit v prodloužení. To přitom začalo momentem, kdy mi zatrnulo. A myslím si, že každému, kdo to sledoval. Martin Nečas vlítnul v plný rychlosti do manťáku a zůstal ležet. Naštěstí asi rozhodlo to, že je mladej a pružnej. Být to někdo ze starších frajerů, tak už se z ledu taky nemusel zvednout.

Martin to naštěstí v tu chvíli ustál ve zdraví, což bude asi nejpozitivnější věc pro český tým do dalších zápasů. Kdybych totiž měl vybrat hráče zápasu, byl by to pro mě jednoznačně Martin Nečas.

První třetinu se rozkoukával, ale pak už byl jedním z našich nejlepších hráčů. Vyrovnávací gól byl takovým vyústěním jeho snahy během celého zápasu. Do něj jsme přitom vstoupili dobře. Na začátku jsme měli šance, ale nedali jsme je. Naopak Slováci se dostali na koně gólem a my jsme byli trošku nervózní.

Přesto si myslím, že jsme byli určitě lepší po celou dobu hry. Šli jsme pořád jak buldoci do brány. Tam byl ale výborný Čiliak. Shodou okolností mu ten vyrovnávací gól dál nakonec spoluhráč z Komety - Martin Nečas…

Výborně si našlápl, věděl, že je chvilička do konce. Nebyl už čas na nic jiného, tak to prostě pustil na gólmana. Asi věděl, že má Marek Čiliak problémy s horečkou, protože ten teploměr, co mu tam pod ruku nasadil, bylo přesně to, co jsme potřebovali. Zápas jsme srovnali a naprosto zaslouženě.

Samozřejmě, první utkání, troška nervozity. Někdy se daří líp, někdy hůř. My jsme ale ukázali, že máme hokejový srdce a že ten zápas chceme vyhrát. A já si myslím, že štěstí se nakonec vždycky nakloní k tomu, kdo za tím jde víc. A to jsme byli my.

Teď je (před duelem se Švédy – pozn. red.) přitom zoufale málo času na regeneraci. Jenže o tom turnaj je, takové situace se stávají. Myslím si ale, že euforie ze závěru zápasu se Slovenskem nám dodá tolik energie, že žádná únava na našich klukách proti Švédsku nebude znát.

