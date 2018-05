Lüftner si atmosféru mistrovství užívá víc než na vlastních zápasech. 'Budeme bronzoví,' předpovídá

„Jsem velký fanoušek hokeje a sleduji každý zápas, který jde. Teď mám to štěstí, že mistrovství světa je tady v Kodani a jsem tu už podruhé. Když jsem tu byl poprvé, šli jsme po zápase večer do fanzóny a byli tu jen Češi, Slováci a pár Švédů. Atmosféru tu tvoří hlavně Češi a Slováci, je to super,“ říká Radiožurnálu ve fanzóně v Kodani fotbalista místního FC Michael Lüftner.

Odchovanec Teplic, který před svým přestupem do Dánska ještě stihl získat titul s pražskou Slavií, viděl i první zápas českého týmu se Slovenskem, v klubu má navíc slovenského spoluhráče Denise Vavra.

„Michaelovi jsem napsal, že se zas ukázalo české štěstíčko. Češi zaslouženě vyhráli. Vždycky se trošku dobíráme, i když hrají jen Češi, nebo jen Slováci,“ s úsměvem vysvětluje 22 slovenský obránce.

Atmosféra ve fanzóně je hlučná a družná zároveň. Fotbalisté si ji v roli fanoušků užívají víc, než když jsou na hřišti.

„Když máme zápas, máme hodně fanoušků, ale atmosféru nemůžeme tolik vnímat ani před zápasem, ani v průběhu zápasu. Ale teď, když jdeme jako fanoušci, koukáme kolem sebe, lidi se baví, hraje muzika, takže si to užíváme,“ vysvětluje Lüftner.

'Zatím nemáme hvězdu, jako byl Jágr'

I čeští a slovenští fotbalisté tipují, jak jejich hokejisté na MS skončí. Slováci mají podle Vavra štěstí, že jejich národní mužstvo nemůže sestoupit, protože příští šampionát hostí. „Ale chlapcům věřím, že se aspoň do čtvrtfinále dostaneme,“ přemýšlí Vavro.

Zato Michael Lüftner předpovídá Čechům medaili. „Tipuju, že budeme bronzoví. Mám skrytý tip, že porazíme Ameriku v boji o třetí místo.

Český fotbalista se těší i na zámořské posily, které jsou na cestě z Bostonu. „Jsem obrovský fanoušek Davida Pastrňáka. Pro mě je to možná nejlepší hokejista v českém týmu, ale když jsem koukal na sestavy USA, Ruska nebo Kanady. Jsou tam McDavid nebo Patrick Kane. To jsou světové hvězdy. A my zatím nemáme takovou hvězdu, jako byl Jarda Jágr,“ ukazuje své hokejové znalosti Michael Lüftner.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 9. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9 2. Švédsko 3 3 0 0 0 12:2 9 3. Švýcarsko 3 1 1 1 0 9:7 6 4. Česko 3 0 2 0 1 10:9 4 5. Slovensko 3 1 0 1 1 6:7 4 6. Francie 3 1 0 0 2 6:13 3 7. Rakousko 3 0 0 1 2 4:14 1 8. Bělorusko 3 0 0 0 3 2:17 0