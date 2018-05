Reprezentační trenér by neměl být vázaný v klubu

Četl jsem třeba, že pan Pešán byl teď po sezóně velmi unavený. Vždyť trénoval Liberec a v zimě byl s národním týmem do 20 let na mistrovství světa. Podle mě to není správné, je to naše reprezentace a té by se měl trenér věnovat jako svému jedinému zaměstnání. Vždyť musí být v kontaktu s ještě více hráči, než normálně v klubu, a to zabere spoustu času.

Některé reprezentace to tak sice mají, ale to se mi zkrátka nelíbí. Ale zároveň mi to třeba u trenérů Spojených států dává smysl, protože ten kouč vybírá hráče z NHL, které má denně na očích. Kdežto český národní trenér to slepuje z několika evropských soutěží plus NHL, musí mít daleko větší přehled.

To byste všude za sebe musel posílat asistenty, aby se na hráče jezdili podívat a promluvit s nimi. A to už podle mě není ono, protože by si to měl ohlídat ten hlavní trenér. Když bude neúspěch, tak kdo to odnese?

Mezi hráči jsou malé rozdíly, každý na to má jiný pohled. Kouč si sice poslechne názory asistentů, ale jednak také sám nějaký musí mít a jednak musí mít argumenty, proč toho vzít a toho ne. A když tohle všechno bude dělat, tak mi nevymluvíte, že už žádný klub stíhat nebude.

Tohle je práce pro jednoho celého člověka. A když uvážím, že pan Pešán je v Liberci a pan Varaďa v Třinci, tak šance Miloše Říhy je veliká.