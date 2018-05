Mistrovství bylo díky hráčům z NHL kvalitnější než olympiáda

Hráli prakticky všichni, kteří se nedostali se svými týmy do čtvrtfinále Stanley Cupu, byli zdraví a mohli přijet. Třeba nakonec zlaté Švédsko - z hráčů NHL mělo složený skoro celý kádr.

Takže ano, mistrovství světa bylo daleko lépe obsazené než olympiáda. Znát to bylo i na našem týmu, který posílili David Pastrňák, David Krejčí nebo Tomáš Plekanec.

Právě na Švédech a na naší reprezentaci to bylo patrné asi nejvíc. My jsme rozhodně nehráli špatný hokej. Sice jsme po individuálních chybách prohráli ve čtvrtfinále s Amerikou, ale to k hokeji patří a jinak to byl parádní zápas.

Přitom jsme mohli být ještě silnější, kdyby přijel třeba i Jakub Voráček. Ale nemůžu vyčítat hráčům, když po náročné sezoně nepřijedou. Mají za sebou dvaaosmdesát zápasů v základní části NHL a někteří i další utkání v play-off. Nevíte, jak jsou na tom zdravotně, jestli jsou unavení nebo třeba jen chtějí být s dětmi.

Proto smekám před Tomášem Plekancem, že v jeho letech přijel a týmu pomohl. V obranné činnosti pořád patří k nejlepším, což dokazoval v Montrealu i teď po výměně v Torontu.

Vyšší kvalita turnaje se hodně projevila na Německu, které mělo hráčů z NHL jen pár. Přitom na olympiádě, kde hráči ze zámoří hrát nemohli, sahalo po zlatu...

Každopádně úroveň mistrovství jde neustále nahoru. Hodně tomu pomohli právě hráči z NHL. Jsem rád, že jich přijelo tolik.