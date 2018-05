Čech v semifinále. ‚Nebojím se, mám zdravý respekt,‘ říká Kevin Fiala před soubojem s Kanadou

„Jasně, že jsme šťastní, ale ta radost z postupu do semifinále musí od nás být jen chvilková. Téhle šance se musíme chytit,“ říká na Radiožurnálu Kevin Fiala, který má kromě švýcarského i české občanství.

Syn někdejšího hokejisty a trenéra Jana Fialy posílil švýcarský tým až v průběhu základní skupiny. Rychlého přesunu ze zámoří, kde obléká dres Nashvillu, rozhodně nelituje. „Samozřejmě, pro mě je to velký úspěch dostat se do play off mistrovství světa a navíc ještě do semifinále. Jsem na nás teď pyšný.“

Soupeřem Švýcarska bude Kanada, která přivezla do Dánska velmi silný výběr kolem kapitána McDavida. Z velkých jmen ale Švýcaři strach nemají.

„Nijak se jich nebojím. Zdravý respekt, to ano. Ale známe se, umíme hrát v důležitých zápasech a proč by se to nemohlo podařit znovu?“ přemýšlí Kevin Fiala.

Rychlostně i technicky velmi dobře vybavený tým Švýcarska po doplnění Fialou a Josim získal na síle, kterou nezastavil ani finský výběr. V koutku duše tak celek kouče Patricka Fischera pomýšlí na vylepšení nejlepšího výsledku historie švýcarského hokeje, kterým je stříbro z roku 2013.

„Uvidíme,“ nechce předbíhat Kevin Fiala. Zápas Švýcarsko - Kanada začne v 19:15. Už od čtvrt na čtyři rozehrají první semifinále Švédsko a Spojené státy. Server iROZHLAS.cz z obou zápasů nabídne online přenos.