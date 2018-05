‚Je fajn mít medaili, ale chtěli jsme jinou.‘ Švýcaři se vyrovnávají s prohrou ve finále

„Jasně, každý hráč může být hrdý na to, co tady dokázal. Celé dva týdny jsme tady makali všichni naplno. Deset zápasů za 15 dní a i tak jsme odehráli vynikající finále, bylo hodně fyzický náročné. Pomáhali jsme si. A pak ta smolná prohra na nájezdy,“ říká na Radiožurnálu jinak pozitivně naladěný kapitán Švýcarů Rafael Diaz.

Zkousnout prohru a radovat se z nečekané medaile, to je zvláštní mix emocí. „Je to přesně to, co jsme si říkali ještě na ledě po prohře. Zkusili jsme všechno možné, ta šance byla blízko. Je to hodně těžké,“ líčí Tristan Scherwey.

Při pohledu do švýcarské medailové historie na mistrovství světa najdete kromě letošního stříbra ještě dvě. Jedno je pět let staré a to první získali Švýcaři mezi válkami. O medaile se nehraje každý rok.

„Jasně, že jo. Nevíte, kdy dostanete zase takovou šanci být tak blízko velkému úspěchu. Ale ano, je fajn mít medaili. Ale chtěli jsme jinou,“ vysvětluje Scherwey, který má za sebou další hořký zážitek. Nebylo to poprvé, co se měl radovat ze druhého místa.

„Víte, přišel jsem o titul ve švýcarské lize dvě a půl sekundy před koncem rozhodujícího zápasu. To jsou hrozné chvíle. Vždycky jsem snil o tom zahrát si finále mistrovství světa proti těm nejlepším na světě. Takovou prohru je pak těžké přijmout,“ dodává.

Možná den po finále už Švýcaři berou stříbro jinak. Znovu dokázali, že i týmy, které nejsou mezi favority turnaje, mohou udělat velké věci. Stejně jako třeba Němci a jejich stříbro na olympijských hrách.