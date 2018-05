26 trestných minut? Trenér musí hráčům vysvětlit, že nemůžou být tolik vylučováni. A hráči to musí pochopit.

To, že brankář Francouz vyhodí puk mimo, to se stává. Ale fauly na útočné polovině? To je špatně v každém případě.

Třeba to oplácení od Jaškina, když jsme mohli mít výhodu přesilové hry. To je velká chyba a nedisciplinovanost. Tak si na toho hráče počkám a natluču mu někde jinde, v tuhle chvíli musím udržet nervy.

A branek v oslabení je na můj vkus až příliš. Tři v jednom zápase, šest na mistrovství. Navíc Rusové, kteří nás teď čekají, jsou v přesilovkách určitě ještě lepší než Švýcaři.

Není to tak jednoduché s tím teď něco udělat. Těžko se to nacvičuje. Už v těch posledních přípravných utkáních jsme branek v oslabení dostávali dost.

Je tam čtyři nebo pět trenérů, tak by ty chyby měli vidět. Mají i videokouče, tak ať se na to podívá. Jestli ty chyby nedělá víckrát jeden hráč, jedna dvojice, jedna čtveřice.

Určitě bych do toho šáhnul. Bez diskuse. Když někdo dostane víc branek, musím to udělat a ne slepě věřit tomu, že se to jednou zastaví. Ono se to samozřejmě jednou zastaví, ale jestliže někdo může za víc branek, musím zkusit někoho jiného.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 9. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9 2. Švédsko 3 3 0 0 0 12:2 9 3. Švýcarsko 3 1 1 1 0 9:7 6 4. Česko 3 0 2 0 1 10:9 4 5. Slovensko 3 1 0 1 1 6:7 4 6. Francie 3 1 0 0 2 6:13 3 7. Rakousko 3 0 0 1 2 4:14 1 8. Bělorusko 3 0 0 0 3 2:17 0