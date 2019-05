Češi jsou rádi, že se před čtvrtfinále nestěhují do Košic. ‚Je to starost navíc,‘ vysvětluje Voráček

„Je to super. I když to byl gól do prázdné branky, tak je to super. Nemusíme se stěhovat,“ liboval si autor gólu do prázdné branky Jan Rutta.

Švýcaři potřebovali vyhrát za tři body, aby ještě mohli poskočit v tabulce výš, proto přišli s tímhle neobvyklým tahem.

„Byli jsme v lepší pozici, uhráli jsme si to sami. Za celý turnaj jsme se dostali do pozice, že oni toho gólmana odvolat museli,“ nechtěl výhru gólem do prázdné branky zlehčovat kapitán týmu Jakub Voráček.

„Asi by to bylo kruté, když si vezmete, že jsme ve skupině prohráli jediný zápas, abychom skončili třetí. Ale tohle nemůžeme ovlivnit, my jsme udělali všechno. Myslím, že jsme ve skupině hráli dobrý hokej, a uvidíme, co nám osud přinese,“ navázal na Voráčka jeho spoluhráč Jan Kovář.

Nakonec ale český tým na třetí místo skupiny B neklesl. Rusové jasnou výhrou nad Švédy 7:4 potvrdili druhé místo pro český tým a tím i setrvání v Bratislavě.

„Je to samozřejmě starost navíc. Musí se přestěhovat všechno na jeden zápas a pak zase nazpátek,“ řekl o případném stěhování Voráček.

Cestování by mohlo stát i nějaké síly. Ale třeba český kapitán a tahoun Voráček by zrovna tohle v souvislosti s cestováním neřešil.

„Já se cítím dobře. I když je konec května, tak fyzička je zaplaťpánbůh dobrá. Malinko jsem před turnajem přibral, abych pravdu řekl, takže mám teď z čeho brát. I v osobních soubojích mám větší sílu,“ dodal Voráček.

Trénovat na čtvrtfinále proti Němcům budou Češi ve středu kolem poledne.