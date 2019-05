„Vidíte, kdo je ten vedle mě?“

„Je to Gretzky?“

„A kdo jiný?“

Igor Liba ukazuje na 30 let starou zarámovanou fotografii, která visí na zdi jeho prostorné kanceláře. Na obrázku vidí výrazně mladšího sebe samého a ještě jednoho hráče v dresu Los Angeles, svého dávného spolubydlícího. Ten druhý chlapík se jmenuje Wayne Gretzky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zaspali dobu, kritizuje slovenský hokej ‚Gretzkyho spolubydlící‘ Igor Liba

„Nevím, proč mě k němu dali. Byl takový tichý. Měl takový nalajnovaný život. Byl hvězda a fanoušci ho strašně sledovali. Nejezdil s námi autobusem, ale vždycky bránou zezadu, aby ho fanoušci neviděli a neotravovali,“ vzpomíná Liba.

„Na hotelu jsem vždycky říkal, že spí nebo že tam není. Musel jsem ho takhle zachraňovat. Neměl lehký život,“ dodává bývalý hokejista.

Není na Slovensku mnoho takových, kteří po zápasech sdíleli pokoj s nejlepším hokejistou všech dob. Igor Liba tuhle zkušenost má a když se znovu podívá na společnou fotografii, usměje se nad tím, co všechno se od té doby změnilo.

„Já jsem hrál NHL za padesát tisíc. Ne měsíčně, ale ročně. Dnes by si za padesát tisíc nikdo ani nedal přilbu na hlavu,“ směje se Liba.

Peter s Antonem utekli, Marián měl problémy s StB. Nakonec se bratři Šťastní zapsali do historie NHL Číst článek

Smích ho ale přejde, jakmile se začnete vyptávat na současný stav slovenského hokeje a třeba na výsledky národního týmu na letošním šampionátu. Ve středu sledoval kousek odtud v košické hale další prohru reprezentačního výběru, řada lidí ji tu nazývá smolnou, protože Slováci znovu inkasovali rozhodující úder soupeře v poslední minutě, ale Igor Liba mluví úplně o něčem jiném než o smůle.

„Zaspali dobu. Deset patnáct let se tu nevychovává. Musíme si uvědomit, že to je nezkušené mužstvo. Jsou to jen bojovníci a sem tam se něco stane. Za nás tohle neexistovalo, že bychom se chtěli rychle zbavit puku, my jsme chtěli tvořit,“ vysvětluje mistr světa z roku 1985, proč se i letos výrazně smrskly šance slovenských hokejistů na postup ze základní skupiny.

A přestože řada lidí vítá alespoň to, že v managementu nebo realizačním týmu postupně přebírají důležité role nedávní úspěšní reprezentanti Miroslav Šatan, Michal Handzuš nebo Ján Lašák.

Igor Liba má i na tohle trochu jiný názor. „Hráč a trenér, to je rozdíl. Najednou jsou všichni trenéři a všemu rozumějí. Musejí začít od píky, jako jsme začínali my. Klobouk dolů před nimi, co dokázali, ale být trenér a hráč, to je něco jiného. To není jen tak,“ dodává Igor Liba.