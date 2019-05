Finové mají v Košicích i vlastní restauraci, cizí fanoušci si za vstup do ní připlatí

Češi jsou rádi, že se před čtvrtfinále nestěhují do Košic. ‚Je to starost navíc,‘ vysvětluje Voráček

Ještě pár minut před koncem to nebylo tak jasné, ale gól do prázdné branky Švýcarům na 5:4 spoluzařídil to, že se Češi na hokejovém mistrovství světa nemusí stěhovat na čtvrtfinále do Košic.