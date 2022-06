‚Stmelili se, dali do toho všechno. A ono se to vrátilo,‘ gratuluje bronzové hokejové reprezentaci Jágr

Čeští hokejisté otočili na mistrovstvi světa ve Finsku vývoj zápasu o bronz a díky šesti trefám ve třetí části přemohli výběr USA 8:4. Za první medailový úspěch po deseti letech už dostali hodně gratulací. Jedna je ale asi potěší hodně, ta od Jaromíra Jágra. „Hráči se stmelili, měli výbornou partu a to byl klíčový faktor,“ vysvětlil v rozhovoru pro Radiožurnál olympijský vítěz z Nagana. Praha 16:22 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bronzová hymna pro českou hokejovou reprezentaci | Foto: Just Pictures | Zdroj: Sipa USA/Reuters

„Rád bych našim hokejistům pogratuloval, odvedli fantastickou práci. Hlavně klobouk dolů před poslední třetinou. Konečně máme po deseti letech medaili,“ těšilo Jaromíra Jágra v rozhovoru pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se za bronzem české hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Finsku ohlíží legendární Jaromír Jágr

Podle něj by bronzový úspěch mohl pomoci českému hokeji hlavně v tom, že děti získají další vzory a budou se tak možná ve větším počtu hlásit do hokejových klubů. Šampionát sám pozorně sledoval a našel i důležité okamžiky, které rozhodly o ukončení medailového půstu českého hokeje.

„Klíčový moment byl, když přijel David Pastrňák a zařadil se do mužstva. Je vynikající hokejista a bez něj by byl zisk medaile mnohem těžší. Hráči se stmelili, měli výbornou partu a to byl klíčový faktor,“ popsal olympijský vítěz z Nagana.

Bylo cítit, že to otočíme, popisoval Černoch dění v kabině před třetinou snů Číst článek

„Hlavně v poslední části, když věděli, že je to jejich poslední třetina. Dali do toho všechno a ono se to vrátilo. Roman Červenka zažil skvělý turnaj, spousta věcí si sedla,“ dodal.

Jako člen Výkonného výboru Českého hokeje spolurozhodoval o tom, že trenérem reprezentace se stal Kari Jalonen a přesto, že Jágr nebyl hlasitým zastáncem jeho angažování, připouští, že jeho přínos byl a ještě může být velký.

„Nebyl jsem ten, který vítal zahraničního trenéra. Když jsme tento krok podnikli, tak jsem si přál, aby se poučili naši trenéři. Jedna z věcí, kterou jsem o něm četl, je neskutečná příprava na zápasy,“ vysvětlil Jágr.

Čekání na medaili je u konce. Češi díky drtivé třetí třetině rozstříleli Američany a mají bronz Číst článek

„Je to workoholik, který vstává v šest hodin, je tam první a odchází poslední. Je to daná rovnice. Jestli chce člověk něco, co chce další milion lidí, musí si to odpracovat. Jiná možnost není,“ doplnil.

A právě to je podle hvězdného rodáka z Kladna největší přínos Kariho Jalonena pro český hokej. Mimochodem už během šampionátu se Jágr nechal slyšet, že se dívá pro posilách pro jeho Kladno. Jmenoval třeba tým Francie nebo Rakouska. Teď po skončení mistrovství světa, ale výsledek svého pozorování nechce konkretizovat.

„Jedna věc je si někoho vyhlédnout. Druhá věc je pak, jestli má ten druhý zájem. A hlavně to musí dávat smysl ekonomicky,“ nechce Jágr prozradit, jestli se v dresu Kladno objeví některý z účastníků světového šampionátu.