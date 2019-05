Loni měl sezonu delší, než bude ta současná. Ale rozhodně by se nezlobil, kdyby dopadla podobně jako ta minulá. Hokejista Jakub Vrána má před sebou premiéru na mistrovství světa dospělých. Toho loňského se zúčastnit nemohl, měl totiž jiné starosti. Bratislava 11:48 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vrána (uprostřed) na juniorském světovém šampionátu v sezoně 2013/14. | Foto: Alexander Demianchuk | Zdroj: Reuters

„Určitě mi dělá hroznou radost, že mají lidé zájem Stanley Cup vidět a že to sledují,“ říkal Jakub Vrána, když loni v létě přivezl do Letňan Stanley Cup, který vyhrál s Washingtonem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Loni Jakub Vrána vyhrál Stanley Cup, teď ho čeká premiéra v seniorské reprezentaci

„Udělal neskutečný pokrok, poslední dvě sezony má neskutečné,“ říká Radiožurnálu Sport o Vránových výkonech jeho současný spoluhráč z reprezentace Jan Kovář, který má zase na rozdíl od Vrány dost zkušeností z mezinárodního hokeje dospělých.

„S Kovym jsem nikdy nehrál a nikdy jsem ho hrát pořádně neviděl, ale takhle z tréninků poznám, že je to hrozně šikovný hráč. Je dobrý na puku, umí výborně přihrát, což se ke mně může docela hodit, protože já jsem zase spíš střelec,“ říká Vrána a postěžuje si, že si nemůže vzpomenout na jedno slovo v češtině.

Z minulých sezon je totiž Vrána zvyklý mluvit s novináři spíš anglicky. Jen loni to bylo až do června a při zisku Stanley Cupu. A právě tahle cesta za trofeji pomůže v reprezentační premiéře.

„Hrál jsem hodně v juniorském nároďáku, hrál jsem třikrát na osmnáctkách, třikrát na dvacítkách, ale v chlapském nároďáku jsem si ještě nezahrál, takže jsem tu nebyl dlouho. Nervozita trochu je, to je jasné, ale zase na druhou stranu už jsem hrál velkých zápasů dost, takže vím, jak s tím naložit,“ říká Vrána.

„Nervozita z hráče spadne po prvním střídání, takže se chci hokejem bavit. Co jsem sledoval poslední roky, jak jsem tam nemohl být, tak se přes čtvrtfinále nedostali, ale my teď nechceme koukat na to, co bude za pět dní, ale chceme se připravit na první zápas,“ dodává třiadvacetiletý útočník, který má prsten za Stanley Cup a v pátek večer ho čeká první zápas na mistrovství světa.

