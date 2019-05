Ovečkin, Kane, Kučerov nebo Voráček. Podívejte se na výběr největších hvězd mistrovství světa

Žádná béčka, ale týmy plné hvězd. Na hokejovém mistrovství světa, které začíná v pátek, uvidí fanoušci plno hráčů ze světové špičky. A další ještě mohou dorazit, pokud jejich týmy vypadnou z NHL. Server iROZHLAS.cz vybral deset největších hvězd, které už na Slovensku jsou. Bratislava 15:02 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hvězdné duo Alexander Ovečkin, Jevgenij Malkin | Foto: Jan Brychta | Zdroj: Český rozhlas

Leon Draisaitl (Německo, útočník)

Jednu z největších hvězd šampionátu najdete možná trochu překvapivě na soupisce Německa, které ani zdaleka nepatří mezi favority turnaje. V boji o postup do čtvrtfinále se ale Němci budou moct spolehnout na třiadvacetiletého útočníka Leona Draisaitla, který byl letos druhý v tabulce střelců NHL. Kromě 50 gólů nasbíral v Edmontonu i 55 asistencí a v kanadském bodování ligy skončil čtvrtý. V lednu se objevil i v Utkání hvězd.

Jack Eichel (USA, útočník)

Spojené státy jsou známé tím, že na světové šampionáty obvykle neposílají to nejlepší, co mají k dispozici, letos se ale Američané řadí mezi favority. Jack Eichel byl před čtyřmi lety dvojkou draftu za Connorem McDavidem, letos už ve 22 letech v Buffalu nosil na dresu kapiténské „C“. Pravoruký útočník vyniká rychlostí, hraje chytře a dokáže perfektně zakončovat i přihrávat.

Johnny Gaudreau (USA, útočník)

Pětadvacetiletému útočníkovi Johnny Gaudreauovi se sice moc nedařilo v play-off, v němž si připsal jen jednu asistenci a jeho Calgary vypadlo už v prvním kole s Coloradem 1:4 na zápasy, předím v základní části ale zářil. S 99 body za 36 gólů a 63 asistencí byl sedmým nejproduktivnějším hráčem soutěže a táhl Calgary za prvním místem v Západní konferenci. V březnovém utkání proti New Jersey zaznamenal dokonce šest bodů.

Erik Gustafsson (Švédsko, obránce)

Švédové se mohou pochlubit celou řadou moderních ofenzivních obránců a jedním z nich je i sedmadvacetiletý zadák Chicaga Erik Gustafsson. Šikovný bek hraje pravidelně víc než dvacet minut za zápas a je výborný v přesilovkách. Letos měl v NHL víc než desetiprocentní úspěšnost střelby a s 60 body byl šestým nejproduktivnějším obráncem ligy.

Patrick Kane (USA, útočník)

Další hvězdné jméno na americké soupisce. Třicetiletý Patrick Kane patří dlouhodobě k nejlepším útočníkům světa. Má skvělé kombinační schopnosti, dokáže nápaditě přejít přes soupeře v souboji jeden na jednoho a zároveň platí za jednoho z nejlepších kanonýrů soutěže. Letos byl se 44 góly a 66 asistencemi třetím nejproduktivnějším hráčem NHL.

Nikita Kučerov (Rusko, útočník)

Může mezi největšími hvězdami šampionátu chybět hráč, který o dvanáct bodů ovládl bodování NHL? Těžko. Nikita Kučerov byl jedním z hlavních trumfů Tampy, která skončila v tabulce celé ligy suverénně první. Pětadvacetiletý Kučerov během základní části nakupil 128 bodů, což je nejvíc, co kdy kterýkoliv Rus v NHL dokázal. V play-off jeho Tampa sice nečekaně vyhořela, neuhrála proti Columbusu ani jedno vítězství a sám Kučerov si připsal jen dvě asistence, na jeho schopnostech to ale nic nemění.

Henrik Lundqvist (Švédsko, brankář)

„Král Henrik“ už od svého vstupu do NHL patří mezi brankářskou špičku a je dokonce rekordmanem v počtu výher mezi evropskými gólmany. Na kontě má kromě zlatých medailí z mistrovství světa i olympiády i jednu Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře sezony. Letos zažil jednu ze svých slabších sezon, na druhou stranu jeho Rangers se „plácali“ na spodku tabulky a Lundqvist byl jednou z mála jistot.

Alexandr Ovečkin (Rusko, útočník)

Trojnásobný mistr světa, vítěz Stanhley Cupu i osminásobný nejlepší střelec NHL. To všechno se dá říct o Alexandru Ovečkinovi, který i letos s 51 góly ovládl tabulku střelců zámořské soutěže. Ovečkin je známý svou tvrdou střelou z levého kruhu i touhou vždy, když je to jen trochu možné, reprezentovat svou zemi na mezinárodních turnajích. Jinak tomu nebude ani v Bratislavě, kde by měl Ovečkin táhnout nabitou sbornou.

Elias Pettersson (Švédsko, útočník)

Petterssonovi je teprve 20 let a má za sebou první sezonu v NHL, už na sebe ale dokázal strhnout pozornost. Loni slavil se Švédskem zlaté medaile na šampionátu v Dánsku, letos ovládl bodování Vancouveru a objevil se i v Utkání hvězd. Pettersson je perfektní bruslař a dokáže přesně střílet i přihrávat. Díky své chytrosti a předvídavosti ale najde uplatnění i mimo útočné pásmo a dobře brání.

Jakub Voráček (Česko, útočník)

Letos má za sebou Jakub Voráček oproti loňsku spíš slabší sezonu, v jeho případě to ovšem znamená, že v základní části NHL nasbíral v podprůměrné Philadelphii 66 bodů. Kapitán národního týmu a mistr světa z roku 2010 se díky svému fyzickému stylu hry těžko odděluje od puku a je skvělým tvůrcem hry, a to i v přesilovkách.