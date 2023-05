Na tým jsem pyšný. Není důvod spekulovat o tom, že tu měl být někdo jiný, řekl Jalonen

Víkend bude na mistrovství světa v hokeji bez Čechů. Národní tým skončil ve čtvrtfinále a může zpětně přemýšlet o tom, co a proč se nepovedlo. V čele s trenérem Kari Jalonenem. Tampere 11:05 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kari Jalonen po konci české reprezentace na turnaji řekl, že je na tým pyšný (ilustrační foto) | Foto: David W Černý, Reuters | Zdroj: Reuters

„Poslední tři zápasy to bylo v podstatě stejné. Těžko se o tom mluví. S postupem turnaje jsme si nedokázali vytvářet protiútoky a šance,“ což bylo vidět zejména ve čtvrtfinále se Spojenými státy. Výsledek jasný, 3:0 pro soupeře. Dominik Kubalík je sice stále nejproduktivnějším hráčem turnaje, ale další zápasy už o víkendu nepřidá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak trenér české reprezentace Kari Jalonen hodnotil působení svých svěřenců na letošním šampionátu

„Měli jsme tento tým a já jsem na něj pyšný. Deset hráčů si prošlo dlouhým kempem před šampionátem. Není důvod spekulovat o tom, že tu měl být někdo jiný,“ nechce Jalonen spekulovat o výběru hráčů.

Dá se ale říct, že na šampionátu nemusel být nutně někdo jiný, dost by pomohlo třeba, kdyby se nezranili tahouni Lukáš Sedlák a Filip Chytil. Ani tak ale Češi nedokázali porazit nikoho ze silných soupeřů.

Prohráli se Švýcary, Kanadou a naposledy s Američany, které loni porazili po velkém obratu v souboji o bronz. Byla to první medaile po deseti letech pro český hokej. Pár měsíců poté, co k týmu přišel právě Jalonen.

„Nechci ty týmy porovnávat. To se ani nedá. Kdybych to dělal, nebylo by to fér vůči hráčům,“ odmítá kouč českého výběru srovnání s loňskem, kdy byli nejvíc vidět Davidové Pastrňák s Krejčím. Teď se v šatně rozloučil s týmem, ve kterém bylo 10 bronzových medailistů z loňska. Jen to bylo o dva zápasy dřív.

„Řekl jsem, že se všichni musíme učit vyhrávat a taky respektovat to, že se prohraje. Samozřejmě jsem hráčům podal ruku a poděkoval jim za turnaj,“ říká Kari Jalonen. Reprezentační smlouvu má podepsanou do příštího roku, kdy se mistrovství světa bude hrát v Česku.