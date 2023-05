Útočníci Filip Chytil a Lukáš Sedlák už kvůli zdravotním problémům další start na světovém šampionátu nepřidají. S informací přišel před několika minutami národní tým na sociálních sítích. K týmu by se ještě v pátek večer měl připojit útočník Radan Lenc, do Rigy by měl podle informací Radiožurnálu Sport dorazit také Radim Zohorna.

Riga 12:00 19. 5. 2023 (Aktualizováno: 12:14 19. 5. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít