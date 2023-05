Češi patří mezi nejméně trestané týmy šampionátu. ‚Trenéři na to od přípravy kladou důraz,‘ říká Jordán

„Na to jsme se chtěli zaměřit a zatím to jsou pozitivní zprávy. Myslím si, že půjde o důležitý faktor v dalším průběhu turnaje,“ říká útočník David Tomášek pro Radiožurnál. Češi zatím dostali jen 10 dvouminutových trestů a jsou nejdisciplinovanějším celkem skupiny B. Ze všech týmů na šampionátu jsou na tom lépe jen Německo a Spojené státy.

„Je to tak, a to byl první zápas ještě takový divoký a dostali jsme trest za to, že jsme se zastali jeden druhého. Určitě v tom chceme pokračovat, protože pro nás je jedině dobře, když budeme hrát 5 na 5 nebo budeme mít přesilovku,“ uvědomuje si obránce Michal Jordán.

Tak malý počet vyloučených je obrovským rozdílem oproti loňskému mistrovství, kdy byli Češi naopak jedním z nejtrestanějších týmů. I proto se už v přípravě právě na čistotu hry realizační tým zaměřil.

„Trenérský štáb na to už od začátku přípravy klade důraz. Myslím, že Kari vytáhnul nějaké statistiky z minulého mistrovství a z nich bylo vidět, že jsme byli opravdu hodně vylučovaní a v některých zápasech soupeřovy přesilovky rozhodly. Trenéři nám od přípravy říkají, abychom nemáchali hokejkou někde ve vzduchu, ale opravdu se snažili, šli hokejkou po puku. Doufám, že nám to vydrží i nadále,“ věří Jordán.

Velkým pozitivem navíc je, že když už český tým nějaký ten faul udělá, jde o ten z kategorie, které trenéři svým svěřencům nevyčítají. Dosud s jedinou výjimkou, a tou byla Kundrátkova hrubost v útočném pásmu v duelu se Slovinskem.

„Když se budeme bavit o faulech v útočném pásmu, ty jsou naprosto zbytečné a vycházejí čistě z nedisciplinovanosti. Pak je tu další kategorie vynucených faulů, kdy třeba někdo ujíždí a kluci musí zatáhnout za záchrannou brzdu,“ vysvětluje asistent trenéra Jalonena Libor Zábranský.

„A když se hraje velmi dobře v obranném pásmu, nedovolené zákroky zkrátka nepřichází. Ty zbytečné fauly by mohly pramenit například z nedodržování systému, nebo když někdo propadne, ale to se nám naštěstí zatím vyhýbá,“ těší Zábranského.

Pokud Češi chtějí na šampionátu uspět, potřebují udržet disciplínu i ve zbývajících zápasech. Ten nejbližší je čeká v sobotu od 11.20 proti Norsku.