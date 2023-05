Začali jsme vymýšlet kraviny a málem nás to stálo tři body, řekl Smejkal po výhře nad Slovinskem

Česká reprezentace nad Slovinskem zvítězila 6:2, výhra se ale vůbec nerodila lehce. Hned čtyřmi body se na ní podílel Dominik Kubalík. Útočník Detroitu navíc vstřelil hattrick. „Čekal jsem, že by tam jedna nebo dvě čepice mohly být. Vlastně ani nevím, jestli na led nějaká padla. Možná jsou kšiltovky tady ve fanshopech drahé, tak lidi nechtěli moc házet,“ smál se Kubalík, který je se šesti góly i nejlepším střelcem turnaje. Riga 10:11 19. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté se na výhru proti Slovinsku nadřeli (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Jenomže samotný zápas tak skvělý od úvodu nebyl. Čtyři střely Slovinců a dva góly v brance Karla Vejmelky, který chytal na šampionátu poprvé. „Dva rychlé góly samozřejmě zacloumají s celým týmem,“ řekl Radiožurnálu brankář českého výběru.

Český tým se herně rozjížděl dlouho, zásadní obrat přinesla až třetí třetina, kterou reprezentace vyhrála 5:0. Ale úvod duelu bude Čechy ještě chvíli strašit.

„Výsledek je hezký, ale trošku jsme si naložili,“ konstatoval navrátilec do sestavy Filip Chlapík. „Začali jsme vymýšlet kraviny a málem nás to stálo tři body,“ potvrdil útočník Jiří Smejkal.

Slovinci byli do utkání proti Česku – a stále jsou – na šampionátu jako jediní bez bodu. Český tým sice trápí zranění a stále se mění složení jednotlivých útoků, i tak nebylo pochyb o tom, kdo je jasný favorit.

„Dalo by se říct, že po dvou dnech volna bychom měli mít v první třetině šťávu, my jsme ale byli jako opaření. Řekli jsme si k tomu něco po první části, to bylo v kabině trochu dusno. Po druhé třetině už to bylo lepší,“ přiznal jeden ze střelců Jakub Flek. Češi vyhráli 6:2 a další zápas budou hrát v sobotu s Norskem. Pak je čekají na závěr skupiny dva silní soupeři, Švýcarsko a Kanada.