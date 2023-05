Jak na Američany? ‚Kluci se musí výborně fyzicky připravit a maximálně se vyšťavit,‘ říká Procházka

Závěr skupinové fáze na mistrovství světa českým hokejistům nevyšel a ve čtvrtfinále je čeká nejtěžší možný soupeř. Svěřenci kouče Jalonena prohráli s Kanadou 1:3, ve skupině skončili čtvrtí a na čtvrteční souboj se Spojenými státy se tak musí přesouvat z lotyšské Rigy do finského Tampere. Co radí expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka českým reprezentantům před zápasem s USA? Praha 13:40 24. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté by se podle Procházky měli zaměřit hlavně na fyzickou připravenost | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

Českému týmu v duelu s Kanadou vyšla vlastně jen jedna třetina, jinak za svým soupeřem zaostávali. Jak by teď měl trenérský štáb tým vyburcovat, aby ve čtvrtfinále zvládl hrát v tempu celý zápas?

Jenom jedna třetina úterního utkání byla velice dobrá. Jak hokejisty vyburcovat? Je potřeba jim do hlavy dostat, že musí být už od začátku zápasu výborně připravení fyzicky. To znamená okamžitě se přinutit dobře bruslit, chodit do soubojů… Udělat klidně krok navíc, nešetřit se, nečekat na soupeře.

V první třetině proti Kanadě jsme v podstatě jen čekali, co s námi soupeř udělá, a ten nás naprosto jednoznačně přestřílel. Takže jde o to udělat už od začátku krok navíc a klidně se na ledě maximálně vyšťavit.

Češi budou muset přejet z lotyšské Rigy do Tampere, kde se bude hrát. Je takové cestování nějakým problémem pro tým? Odpoledne už by hráči měli ve Finsku trénovat.

Myslím, že to není žádný velký problém, kluci jsou na tyhle přesuny zvyklí. Zkrátka klasicky přejedou, mají k tomu veškerý komfort. Přijedou, dají si oběd, odpoledne potrénují. Halu znají z loňské sezony, vědí, do čeho jdou, nic je nemůže překvapit. Tady v tom nevidím vůbec žádný problém.

Ve středu od 15.20 čeká reprezentaci čtvrtfinálový duel s Američany, tedy s týmem, který ve skupině ztratil jediný bod. Češi budou v tomto duelu outsidery. Co by mohlo na Spojené státy platit?

Je to tým, který nastřílel nejvíce branek ze všech. Platit na ně může dobrá hra do pohybu. Američané výborně bruslí, mají šikovné hráče, útočníky, kteří dávají hodně gólů…

Myslím si, že Karel Vejmelka, kterého trenéři teď posílají do branky, se zlepšuje, proti Kanadě pochytal 41 střel. Můžeme doufat, že zápas proti USA Vejmelka vychytá. Když si to sedne a celý tým se k němu přidá, bude hrát obětavě a disciplinovaně, pohlídá si vhazování, které nám taky neklape, tak to utkání může vyjít. Kluci do toho musí jít po hlavě.