Český národní tým je teď ten můj. Čeští hokejisté jsou umělci, pochvaluje si trenér Jalonen

Česká reprezentace hraje v pátek první zápas na světovém šampionátu v hokeji, a to pod taktovou trenéra národního týmu Kariho Jalonena. Jak vnímá český tým? „Roman Červenka je fantastický kapitán, ví, co se v šatně děje. Ale je tu spousta dalších hráčů a je zajímavé, že každý je svým způsobem jiný," vypráví Kari Jalonen pro Radiožurnál. Riga 13:48 12. května 2023

„Někdo je v šatně tišší, ale na ledě bojovný a hraje za všechny. Někdo dělá legraci... Je potřeba, aby zůstali takoví, jací jsou v normálním životě,“ říká kouč české reprezentace.

Když porovnáváte finské a české hráče, říkáte, že Finové jsou matematici, zatímco Češi – hokejisté – jsou umělci. Nejsem hokejista ani expert, vůbec nevím, co tím myslíte...

Myslím to tak, že kdybychom ve Finsku řekli, že se něco nějak má hrát, že to máme dělat přesně takhle, jsou v tomhle finští hráči velmi dobří. Okamžitě pochopí, jak jsem to myslel, a okamžitě začnou ty taktické pokyny plnit, neimprovizují.

Ale každý český hráč, a to se mi na nich moc líbí, má v sobě malého umělce. Není to nic špatného, naopak to vnímám jako něco pozitivního, musím je nechat, aby byli takoví, jací jsou. Ve Finsku trénujeme trošku jinak, je to strukturovanější, přísnější, svázanější. Tady ale chci, aby do toho dávali kousek ze sebe.

Když tu máme hvězdy, jako jsou Červenka, Krejčí, Pastrňák, musím je nechat hrát, ale zároveň musí hrát v rámci nějakého systému, nějakých rolí, hodnot. Je to jedna ze silných stránek, kterou má český tým a čeští hokejisté. To je ten rozdíl pro mě – matematik vs. umělec.

Je možné porovnávat hokej, který jste hrál vy jako aktivní hráč ve své době, s tím, co se hraje teď, nebo je to úplně jiný hokej?

Jsou to dva úplně odlišné sporty. Absolutně se to změnilo. Hra se změnila ve všem. Je to samozřejmě pořád hokej, stejný sport, stejná hra, ale všechno se v něm změnilo. Hráči jsou dnes fantastičtí atleti, úžasní sportovci. Máme tu technologie, skvělou zpětnou vazbu, video, všechna data, máme čipy v puku... Všechno se změnilo.

Někdy si říkám, že až trošku zbytečně, statistiky jsou někdy až příliš podrobné. Kdybych to porovnal s dobou, kdy jsem hrál, teď je všechno mnohem složitější v porovnání se 70. lety, kdy jsem byl profesionálem já.

Znamená to, že jste ve srovnání s touhle érou nedřeli tak moc, jako dřou hokejisté dnes?

To si nemyslím. Pracovali jsme tvrdě, ale jak jsem řekl, všechno se změnilo. Změnila se doba, sport v Evropě i v Americe, změnil se mezinárodní hokej, všechno je dnes mnohem rychlejší, hráči jsou šikovnější. A důležitá věc, kterou je potřeba zmínit, je, že ve sportu je spousta peněz, což vedlo ke změnám. Ale tak to prostě je.

Jaké to je, když vedete český národní tým proti Finům, tedy proti vašim?

Už to není zase tak zvláštní. Loni to bylo přece jen trošku jiné, protože to bylo poprvé, každý se mě ptal, jak se cítím, jaké to je poslouchat finskou hymnu, a přitom vést jiný celek. Musím říct, že poprvé to bylo opravdu divné. A když mi někdo říká: „Tohle je přece váš národní tým, proti vašemu národnímu týmu, tak jak to cítíte?“ Ne, tak to není. Já teď vedu český národní tým a český národní tým je ten můj.

