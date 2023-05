Češi čtvrtfinále nezvládli. ‚Když jsem měl dát gól, nedal jsem ho,‘ bral Kubalík prohru na sebe

„Samozřejmě je to velké zklamání. Věřil jsem, že to bude ten zápas, který nám vyjde, a zahrajeme v něm dobře. Že se od něj odpíchneme a půjdeme dál. Ale bohužel,“ říkal po utkání proti Spojeným státům Dominik Kubalík, který na šampionátu překonal střelecký rekord českého hokejisty na jednom mistrovství světa. Jako první na něm dal osm branek.

„Když bylo potřeba, abych dal gól, tak jsem ho nedal. Je hezké, že se mi povedlo dát nějaké góly ve skupině. Já jsem tu ale od toho, abych střílel branky ve chvílích, kdy je to nejvíc potřeba,“ bral zklamaný Kubalík porážku ve čtvrtfinále na sebe. Jenže český tým zklamal celý a to zejména v soubojích se zámořskými celky.

„Bylo to hodně podobné jako s Kanadou. Američané jsou rychlostně výborně vybavení a nám to stejně jako s Kanaďany dělalo problémy. Bylo to těžké a žádné vyložené šance jsme neměli,“ popisoval útočník Radim Zohorna.

Tým Spojených států měl přitom na soupisce devět hráčů pod dvaadvacet let, včetně dvou osmnáctiletých hokejistů. Z Čechů byl nejmladší čtyřiadvacetiletý Martin Kaut. Přesto nebo právě proto dokázali Američané české hráče rychlostně i technicky přehrát.

„Američané nám ukázali zrcadlo a také to, na čem můžeme pořád pracovat a kde se zlepšovat. Teď záleží, jak se na to podíváme a je možné s tím něco udělat,“ vyzývá kapitán Roman Červenka k podrobnému zhodnocení celého šampionátu, který skončil nejhorším umístěním českého týmu v historii.