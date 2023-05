Zase jsme hráli jenom jednu třetinu. Tak to prostě nejde, zlobil se Kaut po prohře s Kanadou

V posledních dvou zápasech ve skupině, kdy už měli jistou účast ve čtvrtfinále mistrovství světa, neuhráli čeští hokejisté ani bod. Po prohře se Švýcarskem nestačili ani na Kanadu. Loňskému finalistovi podlehli v Rize 1:3 a ve skupině nakonec obsadili až čtvrté místo. Riga 8:08 24. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kaut během zápasu české reprezentace proti Kanadě | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Teď jsme absolvovali dva dobré testy, ve kterých jsme neuspěli. Myslím si, že vždycky nastaly nějaké výpadky nebo pasáže, kdy nám to úplně nešlo. Ale jinak podle mě s těmito mužstvy můžeme hrát,“ řekl Radiožurnálu reprezentační kapitán Roman Červenka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co říkali čeští reprezentanti po posledním utkání základní skupiny MS proti Kanadě?

Pohled na výsledky ve skupině ale mluví spíš o opaku. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa jen Slovensko, Kazachstán, Slovinsko a Norsko. S týmy postupujícími do čtvrtfinále, tedy s Lotyšskem, Švýcarskem a naposledy i s Kanadou, uhráli jen bod.

„Jestli chceme vyhrát ve čtvrtfinále, tak musíme hrát celých šedesát minut. Zase jsme hráli jenom jednu třetinu a tak to prostě nejde,“ zlobil se útočník Martin Kaut, který byl jediným střelcem českého týmu proti Kanadě. „Možná nám trochu chybělo štěstíčko, ale my tomu štěstíčku ani malými kroky nejdeme naproti. Pořád věřím, že si ten nejlepší zápas necháme na čtvrtfinále.“

Po svém zápase ještě čeští hokejisté nevěděli, kdo bude jejich soupeřem ve čtvrtfinále. Museli čekat až na výsledek večerního duelu Lotyšsko–Švýcarsko. „Asi bych šel ve čtvrtfinále radši na Švédy, ale vůbec nemůžeme řešit, kdo nám padne. Stejně je musíme přehrát,“ konstatoval obránce Jakub Zbořil.

Díky výhře Lotyšska nad Švýcarskem 4:3 v prodloužení mu přání nevyšlo. Ve čtvrtečním čtvrtfinále nastoupí čeští hokejisté proti Spojeným státům. Ještě předtím je čeká přesun z Rigy to Tampere.

„Pokud chceme vyhrát medaili, tak bychom se stejně museli do Tampere stěhovat. Jestli to bude teď nebo až po čtvrtfinále, je jedno. Samozřejmě je lepší ten den na čtvrtfinále ušetřit, ale my si vybírat nemůžeme. Takže co přijde, to bude,“ zhodnotil smířeně po prohře s Kanadou 1:3 útočník Jiří Černoch. Po přeletu do Tampere budou čeští hokejisté ve čtvrtek od 15:20 bojovat o semifinále šampionátu s USA.