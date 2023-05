V kabině jsme jako malá rodina, říká Chlapík před mistrovstvím. To je pro něj splněným dětským snem

Česká hokejová reprezentace v pátek rozehraje mistrovství světa. V lotyšské Rize nastoupí proti Slovensku a začne cestu za obhajobou bronzových medailí z loňského roku. „Hlavní zbraní podle mě bude týmový duch,“ hlásí před startem šampionátu útočník Filip Chlapík. Riga 11:53 12. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českou reprezentaci čeká v pátek od 15:20 první duel na letošním mistrovství světa (ilustrační foto) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Myslím si, že co bylo, to bylo… Teď se každý z nás soustředí na start nového turnaje. Právě ten začátek je podle mě opravdu důležitý a myslím si, že myšlenky na bronz v hlavě zatím nemáme,“ říká Radiožurnálu Sport útočník Jakub Flek, že na loňský úspěch už čeští hokejisté nemyslí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co říkají aktéři mistrovství světa před zahájením turnaje?

Přesto by jim mohl pomoci v tom, že na výběr trenéra Jalonena nebude takový tlak jako loni, kdy fanoušci čekali na ukončení deset let dlouhého medailového půstu.

Tentokrát nemá český celek k dispozici hvězdy Davida Pastrňáka s Davidem Krejčím a v týmu je hned 11 hráčů, kteří si mohou připsat premiérový start na mistrovství světa.

„Několikrát mě to minulo. Fakt, že to nakonec vyšlo, je pro mě splněným dětským snem. V kabině jsme jako malá rodina. Hlavní zbraní tak podle mě bude právě týmový duch,“ myslí si Filip Chlapík.

Hlavní zbraní by ale měl být první útok. Ke kapitánovi Romanu Červenkovi přiřadil kouč Kari Jalonen dva střelce z NHL, Dominika Kubalíka a Filipa Chytila.

„Ano, takto to máme v plánu. Říkáme si, že by to mohlo fungovat. Samozřejmě až zápas ukáže, jestli to tak půjde, zatím spolu ale vypadají velmi dobře,“ těší Kariho Jalonena.

Jeho tým vstoupí do šampionátu zápasem se Slovenskem, který začne, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport v 15:20. Sledovat jej také můžete v online reportáži serveru iROZHLAS.cz.