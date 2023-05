Kvalita je na naší straně, říká Procházka před duelem se Slováky. Hlavní sílu Čechů vidí v týmovém pojetí

Už v pátek začíná hokejové mistrovství světa v Rize a Tampere. Hned v první den šampionátu se představí i čeští reprezentanti. V 15.20 v lotyšské metropoli nastoupí proti Slovensku, v přímém přenosu utkání odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport. „Slováci neměli úplně ideální přípravu, naopak naši hokejisté ji měli velice slušnou,“ věří českým hokejistům bývalý hokejista, čtyřnásobný mistr světa a expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Praha 10:33 12. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká reprezentace vstoupí do šampionátu dnes od 15:20 zápasem proti Slovensku (ilustrační foto) | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

Jak se vám líbí složení českého týmu, v čem vidíte jeho největší sílu? Cítíte, že má letos šanci minimálně zopakovat loňský bronz?

Hlavní sílu vidím v týmovém pojetí. Opravdu od začátku přípravy na mě tým působí jako jedna velká parta bez nějakých velkých hvězd. Nepřijel David Pastrňák, ani David Krejčí, který byl na minulém mistrovství spolu s Romanem Červenkou tahounem útoku.

Letos jsou tito hráči zranění a tým musí spoléhat na bojovnost a disciplínu. Myslím si, že Kari Jalonen právě složil bojovný a disciplinovaný tým ve stylu Finska. Zatím to vypadá velice dobře.

Na úvod čeká český tým Slovensko, co od takového zápasu můžeme čekat?

Je to vstup do turnaje. Hráči už jsou samozřejmě natěšení, dýchne na ně atmosféra a zároveň z nich spadne stres z přípravy.

Myslím, že od zápasu se dá čekat velká euforie, že čeští hokejisté budou chtít utkání stoprocentně rozhodnout co nejdříve a do turnaje vstoupit vítězně. To by se podle mě mělo podařit. Slováci neměli úplně ideální přípravu, naopak naši hokejisté ji měli velice slušnou.

V obou národních týmech je shodně 11 hráčů z české extraligy, myslíte si, že bude znát, že se hráči navzájem budou znát?

Nevím, jestli se to projeví, určitě je to ale pro hráče zpestření. Určitě se na sebe těší, když se z extraligy znají. Každopádně kvalita by měla být na naší straně, čeští hráči, kteří přijeli z Evropy, jsou na mnohem vyšší úrovni.

Trenér Jalonen ještě na soupisku nezapsal útočníky Martina Kauta a Daniela Voženílka. Myslíte si, že je to signál, že se čeká na případné posily z NHL?

Přesně tak to může být. Už během noci na pátek vypadnul s New Jersey Ondřej Palát, výborný hráč a střelec, který umí dát branku. Určitě je jednou z variant, jak posílit už tak silnou ofenzivu a dva velmi kvalitní útoky. Takže počkat na někoho z NHL je možná myšlenka trenérů.

Jak podle vás dnešní zápas dopadne?

Jsem přesvědčený, že síla našeho týmu je mnohem větší než na straně Slováků, měli bychom vyhrát jednoznačně a můj tip je 5:1 pro český výběr.