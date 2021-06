Zadinu těší, že se tým odrazil ode dna. ‚Teď nás čeká nejdůležitější krok‘, říká o čtvrtfinále

Čeští hokejisté zakončili základní skupinu mistrovství světa výhrou 7:3 nad Slovenskem. Dostali se tak na třetí místo tabulky, a ve čtvrtfinále budou hrát ve čtvrtek proti Finsku. Gólovou smršť otevřel již po devětadvaceti vteřinách Filip Zadina, který po vítězném zápase mluvil v Rize s reportérem Radiožurnálu. Rozhovor Riga 19:41 1. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentační útočník Filip Zadina | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Berete začátek utkání a celkově výkon jako dosud nejlepší na šampionátu?

Hráli jsme dobře, takhle jsme chtěli začít. Jsme za to rádi a doufám, že budeme hrát stejně i dál, ne-li lépe.

Vnímáte to tak, že mužstvo se od třetí třetiny se Švédskem odrazilo ze dna směrem vzhůru?

Věřím v to. Asi to bylo to nejdůležitější, co nás zlomilo k tomu, abychom šlapali jako jeden tým. Řekli jsme si, že jsme na dně a musíme se z něj dostat, i když to bude těžké. Ale jak vidíte, tak každý tu chce vyhrávat, kór pro českou zemi. Děláme krůčky kupředu, teď ten nejdůležitější krok bude čtvrtfinále. Uvidíme, jak to dopadne.

Cítíte, že sebevědomí jde nahoru a nervozita ustupuje?

Určitě. Vítězství, která jsme teď udělali, nám dají sebevědomí do dalšího zápasu a budeme hrát beze strachu.

Měli jste na výběr mezi USA a Finskem. Jak jste to vnímal? Jste radši, že budete hrát s Finy?

Musím říct, že jsem na to nekoukal. Řekl jsem si, že se na to podívám až po zápase. Asi je to osud, vyhráli jsme tímto výsledkem a jdeme na Finy. Věřím, že se na to dobře vyspíme, uděláme krok kupředu a zvládneme to.

Viděl jste tu nějaké zápasy nebo pasáže zápasů Finů?

Finy jsem, abych pravdu řekl, asi neviděl. Párkrát jsem koukal na Slováky, třeba když hráli s Ruskem, ale na Finy jsem nekoukal.

Takže se na ně kouknete asi ve středu...

Samozřejmě. Připravíme se na to na milion procent, abychom udělali výborný zápas.