Chytil o bláznivém zápase s Dánskem: Hrát pod tlakem je to nejlepší, co může člověk zažít

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Dánsko 2:1 po samostatných nájezdech a odvrátili tak vyřazení po základních skupinách. Dánové vedli od čtvrté minuty 1:0, ve třetí třetině pak vyrovnal Dominik Kubalík po akci Filipa Chytila. Zápas po prodloužení dospěl k samostatným nájezdům a i v nich se Chytil ukázal. Proti náhradnímu dánskému gólmanovi uspěl a pomohl tak Česku k důležité výhře. Riga 20:09 31. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Chytil proměňuje samostatný nájezd proti Dánsku | Foto: Vasily Fedosenko | Zdroj: Reuters

Začněme tím gólem na 1:1, protože dvě třetiny jste nebyli schopni dánskou obranu překonat. Co se změnilo v 3. třetině, že se vám to při té akci povedlo?

Za zápas nám zblokovali strašně moc střel. Nejprve jsme se moc netlačili do brány, hráli jsme jako s Brity podél rohů. Když už jsme začali střílet, tak nám střely blokovali.

Když jsem potom dostal puk, chtěl jsem s ním jet sám do brány, ale dostal jsem ho trošku za sebe, tak jsem vystřelil. Byla to první střela, u které jsem byl rád, že byla zblokovaná, protože mi to pak Jakub Vrána přistrčil, a já už jsem to Kubaldovi (Dominik Kubalík) dával před prázdnou bránu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s hokejistou Filipem Chytilem

V prodloužení už jste se radovali, pak jste museli sledovat na obrazovce, jestli tam je ta zvednutá brusle. Jak jste to vnímali?

Co se dá dělat, takový je hokej... Rozhodčí to rozhodli, ale taková jsou pravidla.

I ty samostatné nájezdy byly trošku bláznivé. Vy jste jel ten čtvrtý, kdy se dánští gólmani vystřídali. Byl jste rozhodnutý na jiného gólmana zvolit něco jiného nebo už jste byl rozhodnutý předem?

Přemýšlel jsem, co udělám. Na prvního gólmana jsem měl vymyšlené trošku něco jiného, protože je menší. Naštěstí mám těch variant víc, takže jsem vybral jinou a jsem rád, že to tam spadlo.

Český tým slaví vydřenou výhru s Dánskem a má nakročeno do čtvrtfinále. Drama rozhodly nájezdy Číst článek

Přiznejte, měl jste trošku nervy?

Abych řekl pravdu, hrát pod tlakem je to nejlepší, co může člověk zažít. Kvůli tomu to hrajeme. Když vyměnili ty gólmany, tak jsem byl možná víc pod tlakem a viděl jsem, že tam jde jiný, ale jak říkám - vybral jsem jinou variantu. I pod tím tlakem jsem si to moc užil a jsem rád za ten gól.

Máte to sice ve svých rukou, ale už večer se v zápase Rusko - Švédsko může rozhodnout o vašem postupu, budete ten zápas sledovat?

Spíš se asi připravíme na náš zítřejší zápas (se Slovenskem). Pokud chceme zlatou medaili, musíme porážet každého. Když Rusko porazí Švédsko, tak nám to ulehčí, ale my chceme hlavně vyhrávat své zápasy. Proto jsme přijeli.