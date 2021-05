Hokejové mistrovství světa je po dvou letech zpět. Češi jsou ve formě a chtějí medaili

Nezvykle dlouhé čekání je u konce. Po dvouleté pauze začne v pátek v lotyšské Rize mistrovství světa v ledním hokeji. Čeští reprezentanti do něj vstoupí hned prestižním soubojem s Ruskem, v základní skupině je čeká ještě dalších šest soupeřů. Pokud by v lotyšské metropoli minimálně zopakovali patnáct let starou stříbrnou jízdu, zahráli by si v historicky prvním červnovém finále MS. A po devíti letech by znovu navlékli na krk cenný kov. Riga 8:00 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Koronavirová pandemie zhatila loni plány na šampionát ve Švýcarsku a bez obtíží se neobešly ani přípravy na aktuální mistrovství. Lotyšsko původně mělo hostit hokejovou elitu společně s Běloruskem, tomu ale Mezinárodní hokejové federace (IIHF) v lednu pořadatelství odebrala kvůli neuspokojivé situaci v zemi v souvislosti s pokračující vládou prezidenta Alexandra Lukašenka a jeho autokratického režimu.

Pořadatelství tak převzalo naplno Lotyšsko – k desetitisícové Aréně Riga (skupina B, čtvrtfinále, semifinále, medailové zápasy) se přidalo Olympijské sportovní centrum (skupina A, čtvrtfinále) pro šest tisíc diváků.

Hlediště ale s největší pravděpodobností zůstanou prázdná, jak nedávno naznačil prezident IIHF René Fasel. Uvolněním koronavirových opatření pro potřeby šampionátu se navíc nezabývala ani lotyšská vláda. Jednotlivé týmy tak budou po celou dobu turnaje fungovat v tzv. bublinách, v rámci nichž budou podstupovat pravidelná testování.

Český výběr přesto bude doufat, že i v netradičních podmínkách prolomí rekordně dlouhé čekání na medaili. Poslední cenný kov získal v roce 2012, kdy bral ze šampionátu ve Finsku a Švédsku bronz. Právě Finové obhajují zlaté medaile z mistrovství na Slovensku v roce 2019.

V Rize mají čeští reprezentanti na co navazovat. Před patnácti lety totiž v Lotyšsku získal podceňovaný výběr trenéra Aloise Hadamczika stříbrné medaile. Šampionát vstoupil do podvědomí českých hokejových fanoušků zejména díky gólové kličce Zbyňka Irgla, kterou rozhodl čtvrtfinálové prodloužení s Ruskem.

Systém turnaje

Šampionát zahájí stejně jako v minulých letech boje ve dvou osmičlenných základních skupinách. První čtyři celky z obou skupin postoupí do vyřazovací fáze, ve které se střetnou podle obvyklého klíče – vítězové se utkají se čtvrtým celkem z protější skupiny, týmy na druhých místech jdou stejným způsobem „křížem“ na celky ze třetích míst.

Zápasy českého týmu, skupina B Rusko - Česko (pátek 21. 5., 15.15)

Česko - Švýcarsko (sobota 22. 5., 19.15)

Česko - Bělorusko (pondělí 24. 5., 19.15)

Švédsko - Česko (čtvrtek 27. 5., 19.15)

Česko - Velká Británie (sobota 29. 5., 11.15)

Česko - Dánsko (pondělí 31. 5., 15.15)

Slovensko - Česko (úterý 1. 6., 15.15)

Kompletní pavouk play-off je na stránce tipovací soutěže serveru iROZHLAS.cz, kde můžete i zkusit odhadnout vývoj závěrečné fáze šampionátu.

Český tým zahájí turnaj v pátek 21. května v 15.15 proti Rusku. Proti dalšímu spolufavoritovi skupiny Švédsku nastoupí ve čtvrtek 27. května od 19.15, prestižní derby se Slovenskem je na programu na závěr skupiny v úterý 1. června od 15.15. Dalšími soupeři jsou Bělorusko, Velká Británie a Švýcarsko.

Vyřazovací fáze začne 3. června. O medaile se bude hrát až v neděli 6. června, nikdy v historii nekončil šampionát tak pozdě.

Český tým

Národnímu týmu vyšla generálka na šampionát na Českých hokejových hrách. V Praze Češi změřili síly s Finy, Švédy a Rusy a byly z toho tři výhry. Především vysoká výhra 4:0 nad Ruskem je před úvodním duelem v Rize proti stejnému soupeři velkou vzpruhou.

Od počátečního přípravného kempu v Praze neprohráli svěřenci Filipa Pešána jediný zápas. Po dvou výhrách si připsali s Německem, Rakouskem a Slovenskem.

Trenér Pešán může na svém premiérovém šampionátu počítat zatím se šesti hráči ze zámořské NHL - k nejlepšímu obránci minulého mistrovství Filipu Hronkovi a Liboru Hájkovi se přidali útočníci Filip Zadina, Filip Chytil a elitní střelci Jakub Vrána a Dominik Kubalík.

Osmadvacetičlenný výběr je kromě šestice z NHL poskládaný z hráčů domácí extraligy, ruské KHL, finské nejvyšší soutěže a jednoho zástupce má v podobě kapitána Jana Kováře švýcarská liga.

Brankářské trio českého týmu tvoří Šimon Hrubec z Omsku, Roman Will z Čeljabinsku a liberecký Petr Kváča. Hrubec, který byl součástí výběru i na MS 2019 na Slovensku, má za sebou výbornou sezonu, v níž získal s Omskem titul v KHL. Na turnaji v Lotyšsku by měl být jedničkou, krýt záda mu bude pravděpodobně Roman Will, který v přípravě skvěle zachytal proti Finům.

Největší síla výběru trenéra Pešána má být v ofenzivě. V prvním útoku by Jana Kováře měli doplňovat z křídel ostrostřelci Jakub Vrána a Dominik Kubalík. Mladý Filip Zadina byl se třemi góly nejlepším střelcem Českých hokejových her, prosadit se bude chtít i nejlepší hráč uplynulé extraligové sezony Matěj Stránský z Třince.

Nominace českého národního týmu na MS 2021 Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 1 zápas), Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 12), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 10), obránci: David Musil (Třinec; 36 zápasů/0 branek), Ondřej Vitásek (Liberec; 47/2), Libor Hájek (New York Rangers/NHL; 2/0), Filip Hronek (Detroit/NHL; 25/6), Michal Moravčík (Tappara Tampere/Fin.; 45/1), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 45/1), Libor Šulák (Kärpät Oulu/Fin.; 32/2), Andrej Šustr (Kunlun/KHL; 20/3), Lukáš Klok (Lukko Rauma/Fin.; 25/2), útočníci: Matěj Blümel (12/4), Tomáš Zohorna (oba Pardubice; 103/18), Radan Lenc (35/6), Adam Musil (oba Liberec; 13/2), Matěj Stránský (22/4), Michael Špaček (oba Třinec; 10/1), Robin Hanzl (47/10), Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL; 72/17), Jakub Vrána (9/4), Filip Zadina (oba Detroit/NHL; 7/4) Jakub Flek (Karlovy Vary; 14/4), Filip Chytil (New York Rangers/NHL; 23/6), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 133/31), Dominik Kubalík (Chicago/NHL; 66/23), Jiří Sekáč (Omsk/KHL; 61/7), Jiří Smejkal (Tappara Tampere/Fin.; 10/1).

Hvězdy šampionátu

I vzhledem k četným absencím hráčů NHL po netypické „koronavirové“ sezoně se v Lotyšsku mnoho skutečně velkých hvězd světového hokeje nepředstaví. Pár zajímavých jmen na soupiskách favoritů ale přece jen najdeme.

Ivan Provorov (Rusko)

Rusko po turnaji v Praze opustil olympijský vítěz a zlatý medailista z MS 2014 Jegor Jakovlev, v obraně by místo něj ale mohl zářit Ivan Provorov. Čtyřiadvacetiletý obránce Philadelphie umí být v soubojích správně důrazný a na ledě působí neúnavně. Na konci února odehrál neuvěřitelný 331. zápas za Flyers v řadě, čímž stanovil rekord NHL.

Rickard Rakell (Švédsko)

Reprezentace Švédska se letos může opřít o útočné duo z Anaheimu - Rickarda Rakella a Isaca Lundeströma. Rakell je klasickým typem útočníka, který výrazně pracuje i do defenzivy, čímž odvádí obrovskou porci práce pro svůj tým. Letos neměl v Ducks zdaleka tak dobrá čísla jako v dřívějších letech, přesto se s ním počítá jako s tahounem.

Adam Henrique (Kanada)

Další útočník z Anaheimu a další hokejista, který na ledě nechá za tým všechno. V Rize povede nezkušený tým, výběr trenéra Alaina Vigneaulta totiž čítá jen čtyři hráče, kteří si na mistrovství světa již zahráli. Jedním z nich je i jednatřicetiletý rychlík s dobrou střelou Henrique.

Conor Garland (USA)

V kádru USA najdeme mix talentu i velké zkušenosti - Jason Robertson je jedním z adeptů na nováčka roku NHL, ale v nominaci je i šestatřicetiletý Brian Boyle, který v letošní sezoně neodehrál jediný zápas. Někde uprostřed těchto dvou protipólů by měl být pětadvacetiletý Conor Garland z Arizony, který si v aktuální sezoně NHL v 49 zápasech připsal 13 branek a 27 asistencí. Zdobí ho rychlost a efektivní řešení situací v útočné třetině.

Nico Hischier (Švýcarsko)

Jednička draftu z roku 2017 za sebou nemá sezonu, je to ale stále největší jméno ve švýcarském výběru. V uplynulé sezoně stihl kvůli zranění jen 21 startů, na mistrovství světa tak bude chtít opět potvrdit reputaci výborného rychlého centra s citem pro přihrávku.

Anton Lundell (Finsko)

Finská hokejová reprezentace vyniká především týmovým pojetím hry, díky čemuž nemusí spoléhat na individuální výkon „hvězdného hráče“. Velký šampionát má ale před sebou určitě útočník Anton Lundell. Teprve devatenáctiletý centr je na svůj věk neobyčejně vyspělý, nebezpečný dopředu a zodpovědný dopředu. Má jasně našlápnuto k velké slávě v NHL, loni ho z 12. místa draftovala Florida.