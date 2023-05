Tým vypadá pozitivně, říká o hokejové reprezentaci Procházka. Chválí hlavně hráče z Pardubic

Trenéři hokejové reprezentace mají posledních pár dní na složení týmu pro mistrovství světa. V možným posilám z NHL se musí počítat také s těmi, kteří měli dobrou sezonu v extralize. Aktuální rozpoložení a formu národního týmu rozebral ve studiu Radiožurnálu Sport čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka. Praha 14:06 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká hokejová reprezentace se raduje ze vstřeleného gólu do branky Německa | Foto: Swen Pförtner | Zdroj: Profimedia

Budou obhajovat bronzové medaile, ale zatím ještě neví, v jaké přesně sestavě to bude. Hokejová reprezentace má před sebou poslední přípravné zápasy před mistrovstvím světa a o možné nominaci některých hráčů mluvil na Radiožurnálu Sport čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka v pořadu Čistá hra.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak vypadá podle Martina Procházky současná forma české hokejové reprezentace o které mluvil v pořadu Čistá hra

„Tým vypadá pozitivně ve smyslu, že i když se jim nedaří dávat góly, tak pořád hrají. Výborně se tváří dvojice Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka. Jsou v týmu na dobré vlně, užívají si to, jsou aktivní a přehrávají soupeře,“ říká Martin Procházka o hokejistech z Pardubic, kteří mají v reprezentaci početné zastoupení.

„V podstatě se jen hledá, kdo k nim bude. Vladimír Sobotka s nimi hrál velice dobře ten zápas, když vyhráli 6:0 ve Vídni. Někteří hráči vypadají dobře, třeba Jakub Flek, je skvělý jak v oslabení, tak v útoku dává branky.“

Český tým v přípravě zatím vyhrál všechny zápasy, porazil postupně dvakrát Němce, Slováky a pak také Rakousko. Pravé prověrky přijdou teď ke konci týdne v Brně. A někteří hráči se ještě potřebují trenérům ukázat.

„Trošičku mám otazník u Filipa Chlapíka. Možná by se od něj dalo čekat mnohem víc ve spolupráci s Michalem Špačkem, který svoji pozici plní dobře a je jednoznačně nejlepším hráčem z našich útočníků. U Filipa Chlapíka mi zatím trochu chybí pohyb, taková aktivita. Buď je v těžší fázi trénování, že se připravuje a doufá, že to na mistrovství bude lítat, anebo je tam něco jiného. Ten jeho pohyb mi nepřijde úplně ideální,“ myslí si Procházka o výkonech Chlapíka.

Složení obrany

Z extraligového finále tým doplnili a o nominaci budou bojovat útočník Třince Daniel Voženílek a jeho spoluhráč Jakub Jeřábek. A v obraně podle Procházky výborně pracuje brněnský Kundrátek.

„Líbil se mi moc Tomáš Kundrátek, který hrál aktivně, zapojoval se do útoku a byl to ofenzivní obránce, ale bylo to proti Rakousku. V obraně bude potřeba možná ještě posílit, Kuba Jeřábek se určitě přidá, takže na tom je ještě potřeba trochu zapracovat,“ říká Martin Procházka.

Od čtvrtka do neděle nastoupí reprezentace v Brně na Českých hrách postupně proti Finsku, Švédsku a Švýcarsku. Světový šampionát začne příští pátek 12. května, pro český tým zápasem proti Slovensku.