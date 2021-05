Sehrávka jednoznačně brzdila náš hokej, komentoval trenér národního týmu Pešán úvodní prohru

Třikrát zvládli vyrovnat, ale jsou bez bodu. Čeští hokejisti ale ví, že v zápase proti Rusům by se nemohli divit, kdyby prohráli třeba o tři, nebo o čtyři branky. Rozhodla ale až ta 19 sekund před koncem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak komentovali prohru národního týmu na MS v hokeji trenér Filip Pešán a gólman Šimon Hrubec

Jakub Flek, Jakub Vrána a Dominik Kubalík dokázali vyrovnat. Ale to bylo asi jediné pozitivum v herním projevu českého týmu. Chyb udělali hráči dost, říká trenér Filip Pešán.

„Tři z těch čtyř branek soupeři odevzdali puk a okamžitě jsme inkasovali. Sehrávka byla věc, která jednoznačně brzdila náš hokej,“ komentoval prohru trenér národního týmu.

V poslední půlminutě se vydal obránce Moravčík do útoku a ostatní čtyři Češi odjeli střídat. Šimon Hrubec inkasoval 19 sekund před třetí sirénou a bylo hotovo.

„Skórování v posledních vteřinách je emočně docela silné, ale kdyby ten zápas skončil 5:2 nebo 6:2, tak se nemůžeme ničemu divit a na bodovém výsledku by to nic neměnilo. Ten zápas se nám nepovedl, nehráli jsme to, co jsme chtěli. Paradoxně jsme sahali po bodech, ale musím sportovně říct, že vyhráli lepší.“ myslí si brankář Hrubec po úvodní prohře 3:4 s Rusy kouč Pešán.

V sobotu večer nastoupí Češi proti Švýcarsku od 19.15 a utkání můžete sledovat v ONLINE reportáži prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz, nebo naladit stanici Radiožurnál Sport.