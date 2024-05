Hokejisté poprvé vyjeli na led i s posilami z NHL. Tři nejzkušenější útočníci trénovali v jedné formaci

Už i s deseti posilami z NHL se sešla česká hokejová reprezentace k další fázi přípravy na mistrovství světa, které odstartuje v Praze a Ostravě příští pátek. Tento týden je ještě na programu závěrečný přípravný turnaj v Brně. Trenéři se zatím rozhodli nechat hráče ze zámoří pospolu a jeden útok tak složili ze zkušené trojice Ondřej Palát, Tomáš Nosek a Dominik Kubalík. Brno 11:58 1. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté David Tomášek, Jakub Flek a Jan Rutta na tréninku reprezentace | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia

„Kluci, kteří jsou takové evropské jádro, jsme si připravovali a trhat je ještě nebudu. Zkusíme to, uvidíme, máme víc variant a takhle teď budeme trénovat,“ komentoval trenér hokejové reprezentace Radim Rulík, že tři nejzkušenější útočníky z NHL seřadil v přípravě na mistrovství světa do jedné formace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport z tréninku hokejové reprezentace, do kterého se zapojily i posily z NHL

Tomáš Nosek s Ondřejem Palátem se dobře znají z New Jersey Devils a Dominik Kubalík z Ottawy Senators věří, že se s nimi brzy dostane na stejnou notu.

„Máme zkušené hráče, takže zvyknout si nebude těžké. Styly hry jsou dost podobné, nevidím tak žádný problém,“ popisuje střelec Ottawy Kubalík.

Jasná brankářská trojice

Zatímco hráčů do pole mají trenéři tento týden ještě výrazný nadbytek a prý ani posily z NHL nemají jistou nominaci na světový šampionát, u brankářů je už situace jasnější.

Z NHL přijeli Petr Mrázek, Karel Vejmelka a Lukáš Dostál a ti všichni mají jet i na mistrovství. Přesné rozdělení rolí ještě podle Mrázka nemají, s trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem si ho ale včas ujasní.

Národní tým vyjel v úterý poprvé na led v brněnské hale Rondo a zahájil tak kemp před generálkou na mistrovství světa. S týmem trénovalo hned 10 hráčů z NHL, posily z finále extraligy se připojí v průběhu. Pojďte se s námi podívat, jak to v Brně vypadalo. ✌️… pic.twitter.com/veygmsXq1t — Český hokej (@czehockey) May 1, 2024

„Ondra v NHL chytal strašně dlouho a byl několikrát v reprezentaci, takže se nebojíme o to, že vznikne zádrhel třeba v komunikaci. Dobře ví, co brankáři potřebují, takže to bude v pohodě,“ říká jednička Chicaga Mrázek.

Kromě hráčů z NHL se v Brně připojí k týmu už od středy taky pětice extraligových finalistů. Z mistrovského Třince obránce Tomáš Kundrátek a útočník Daniel Voženílek, ze stříbrných Pardubic zadáci Libor Hájek s Janem Košťálkem a útočník Lukáš Sedlák.