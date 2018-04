Ať přeskočí do dospělého hokeje, hodnotí mladíky Jaroslav Špaček. Reprezentaci prověří Švédsko

Čeští hokejisté nastoupí ke druhému zápasu na domácím turnaji Euro Hockey Tour. V odpoledním utkání je čeká tým Švédska, utkají se tak dva celky, které své úvodní vystoupení na turnaji dokázaly vyhrát. Češi porazili Finsko 3:1, přesto ale trenéři s výkonem úplně spokojení nebyli. Pardubice 11:54 21. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Zadina při svém prvním startu za dospělou reprezentaci | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Český tým na Euro Hockey Tour je hodně omlazený, pro řadu hráčů byl souboj s Finskem vůbec prvním zápasem v seniorské reprezentaci. Do hry českého týmu přinesli rychlost, dravost a také uvolněnost. Té ale možná někdy bylo až moc.

Do utkání s Finskem zasáhlo několik nováčků. 'Popasovali se s tím skvěle,' chválí Francouz Číst článek

„Chtěli bychom, aby kluci přeskočili do dospělého hokeje. Musíme zapracovat na ztrátách ve středním a obranném pásmu, ale byl to pro ně první zápas za velký nároďák, nebylo to jednoduché,“ uznává pro Radiožurnál asistent trenéra Jaroslav Špaček.

„Ale myslím, že to zvládli dobře. Dali dva góly a premiéru mají za sebou, teď už je na nich, kam se posunou dál,“ řekl na adresu mladíků Chytila, Zadiny či o něco zkušenějšího Jaškina.

Zatímco Finové měli ve svém kádru především hráče ze své domácí soutěže a ze zámoří tam byl jen jediný hráč, sestava dalšího soupeře Čechů, Švédska, je trochu jiná.

„Už mají nějaké posily z NHL, tak to bude trošku jiné mužstvo, než jsme viděli na Euro Hockey Tour. Budeme mít stažený jejich zápas s Rusy, tak se podíváme, jak to vypadalo. My jsme obměnili sestavu a věřím, že se kluci zapojí dobře,“ věří svému týmu asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Červenka: Nesmíme propadat

Své o Švédech ví i kapitán reprezentačního týmu Roman Červenka. Varuje především před technickou dovedností Švédů. „Jsou dobří na puku. Učí je, aby beci nezahazovali puky. Ať je klukovi 18, nebo je starý, snaží se hrát ve všech pásmech.“

„Nesmí se nikde propadat za bránou, aby se nedostali do přečíslení. Ale ty zápasy jsou podobné, dá se říct, že hráči mají stejnou kvalitu,“ říká o švédském týmu kapitán české hokejové reprezentace Roman Červenka.

Utkání se Švédskem rozehrají Češi v pardubické Tipsport areně ve 14.20.

