Hokejistou klidně i ve čtyřech letech. V přípravkách jsou tréninky hlavně o zábavě

Na ledě zimního stadionu v Rakovníku se prohání čtyřicítka mladých hokejistů od čtyři do sedmi let. Sami od sebe ale nepřišli.

„Čtyřleté dítě samo neřekne, že chce hrát hokej a bruslit. Je to záležitost rodičů. Musíme je oslovit, abychom je přesvědčili, že bruslení a pohyb na ledě jsou pro jejich dítě správné,“ vysvětluje Radiožurnálu Tomáš Bodynger, který má hokejový potěr v Rakovníku na starost.

Rodiče se ptají, kdy je vhodné s hokejem začít. Přesný věk není, ale může být už ve chvíli, kdy se dítě udrží na nohou a má zájem. Na ledě jsou evidentně spokojené, protože v dětském věku tréninky nejsou jen o hokeji.

„Tady to o hokeji v podstatě není vůbec. Je to o spontánním pohybu na ledě a o hrách. Děti se baví, smějí se, křičí, padají, vstávají. Je to dětský svět. Mě ta práce strašně naplňuje, zpětná vazba je okamžitá – radost dětí z pohybu,“ říká trenér.

Tomáš Bodynger má na starosti i děti, které prošly školou bruslení. Kluci jsou z ročníku 2012, ale z pod helem vyčuhují i dlouhé vlasy. Chlapci a děvčata se ještě nedělí.

„Nedělí se až do kategorie starších žáků, kde začíná puberta. Děvčata mají výhodu, že mohou hrát s o dva roky mladšími kluky. Tím se trošku kompenzuje fyzický rozdíl mezi klukem a holkou,“ vysvětluje.

„Mluvčím“ týmu malých rakovnických hokejistů se stal sedmiletý Fanda. „Hokej mě baví, pracujeme v týmu a je to společné,“ osměloval se před mikrofonem. A chtěl by hrát i jinde než za Rakovník? „Kdyby mi dali nějaké peníze, tak bych možná šel i na nějaký jiný stadion,“ usmívá se.

Nejmenší hokejisty musí přivést rodiče. Ze začátku hokej není ani tak finančně náročný. „Ze začátku je to záležitost pár korun, není to tak hrozné. Jsou ještě malincí a trénink mají dvakrát týdně. Jde o to, aby je to bavilo a aby se jim hokej neznechutil,“ říká za mantinelem tatínek Petr.

O kousek dál zase dvě maminky sledují, jak děti, i ty jejich, naráží do mantinelu. „Nám se to líbí, proto jsme tady a chceme, aby ten sport dělali. U nás hraje starší bráška a mladší má zájem. Chceme dělat hokej společně,“ usmívají se Jitka s Marií.

Právě tito rodiče možná přivedli k hokeji nového Jaromíra Jágra, Dominika Haška nebo Davida Pastrňáka. A když ne, získají jejich děti aspoň kladný přístup k hokeji a každodennímu pohybu.