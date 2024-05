Procházka o mistrech světa: Pastrňák se podřídil týmu, Dostál vyzrál a Nečas si dělal ze Švédů srandu

Čeští hokejisté v neděli zvládli finále mistrovství světa a nyní si zaslouženě užívají zlaté oslavy. Kdo z výběru Radima Rulíka ho na turnaji nejvíc překvapil? Pomůže úspěch na domácím šampionátu českým hráčům k lepším zahraničním angažmá? Na tyto i další otázky odpoví expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka a redaktor Petr Tomášek. Poslechněte si Čistou hru. Čistá hra Martina Procházky Praha 19:04 28. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté po 14 letech vyhráli zlatou medaili na mistrovství světa | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Martine, v závěrečných vteřinách finálového utkání mistrovství světa mezi Českem a Švýcarskem jsi byl trochu dojatý, že?

Byl jsem, emoce byly obrovské a nechal jsem se trochu unést. V play off se emoce pořád zvyšovaly. Dojímal mě celý tým, jak fungoval. Připomínalo mi to dřívější dobu, kdy jsme to měli my a získávali jeden titul za druhým.

Může se říct, že se David Pastrňák trápil, než vstřelil vítězný gól ve finále?

Slovo trápil bych nepoužíval. Každopádně se předpokládalo, že přijede takový hráč a bude nám pomáhat právě body. Neměl to vůbec jednoduché. Navíc prosáklo, že měl jít na vážnou operaci s kyčlí. Byl ovlivněn zraněním a samozřejmě soupeři si ho hlídali. Jinak tam měl ale pořád hodně nebezpečných střel, střílel často přes obránce. On se podřídil týmu. Když bylo potřeba, tak rychle spěchal na střídačku. Moc střídání neprotahoval, až pak ve finále ano. Proti Švýcarům ve finále to vyřešil perfektně a vzal to na sebe.

Jak moc tým hnalo vědomí toho, že se mohou spolehnout na domácí fanoušky?

Můžete hrát doma, nepodaří se vám první dva zápasy a najednou taková podpora nebude. Kluci ale úvod šampionátu zvládli a tým to obrovsky nakoplo. Fanoušky to chytlo a každým zápasem jejich podpora vzrůstala směrem k play off. Fanoušci byli opravdu šestým hráčem. Říkal to i trenér Radim Rulík, že hráči díky podpoře diváků udělali něco navíc.

Zájem ze zámoří

Může úspěšný turnaj změnit něco v kariéře současných reprezentantů? Zajímá v zámoří někoho, jak skvělý šampionát prožil brankář Lukáš Dostál?

Říká se, že to moc nesledují, že to pro ně není důležité. Myslím si ale, že je tam spoustu skautů, agentů nebo majitelů klubů. Určitě to ale Lukášovi pomůže, protože prostě byl nejlepším brankářem turnaje a týmy by se o něj teď měly prát. Martin Nečas, který teď nemá v Carolině smlouvu, tak na mistrovství světa předváděl skvělé výkony, takže i jemu to pomůže. Podle mě si ze Švédů dělal srandu, jak tam rychle lítal mezi nimi. Hrál fantasticky.

Je potřeba pochválit i hráče z extraligy, Ondra Beránek odehrál fantastické mistrovství světa. Podle mě se mu díky tomu otevře cesta do zahraničí.

Co si myslíš o tom, že příští Světový pohár bude bez českého výběru? Vždyť jsme vyhráli mistrovství světa.

Organizátoři udělali volbu, že to bude hlavně o hráčích z NHL. Rozhodli se kvůli tomu, že my tolik hráčů v NHL nemáme. Amerika nebo Kanada může na mistrovství světa poslat tři výběry s hráči z NHL, my můžeme pouze nakombinovat pár hráčů s borci z extraligy. Světový pohár ale je pouze pro hráče z NHL.

Posluchač Marek: Budou v zámoří nyní více sledovat české hráče po nedělním úspěchu a může to tak být větší šance pro české hokejisty směrem k NHL?

Myslím si, že ano. Museli si všimnout skvělé hry hokejistů, kteří hrají v extralize nebo v evropských soutěžích. Když vyhraje mistrovství světa hráč z extraligy, tak určitě by měl šanci zkusit si zahrát někde výš. Klobouk dolů musím třeba já osobně smeknout před obráncem Davidem Špačkem, který hrál prvního obránce a byl na všech přesilovkách.

Stratég Rulík

Kouč Radim Rulík po úspěchu z reprezentací juniorů nyní uspěl na světovém šampionátu i se seniorskou reprezentací. Co na to říkáš?

Dokáže hráčům dát pozitivní energii. Byl pod velkým tlakem, ale dokázal si s tím skvěle poradit.

Petr Tomášek (PT): Po nepovedené tiskové konferenci před šampionátem se přestal projevovat, uzavřel se do bubliny, protože se dostal pod obrovský tlak. Možná mohl působit i jako bručoun, ale za zavřenými dveřmi fungoval normálně. I vůči novinářům se choval zvláštně.

Posluchač Michal: Není medaile trochu méněcenná, když na turnaji chybělo Rusko?

To je problém Ruska.

PT: Stejně nikdo nezjistí, jakou nominaci by Rusko mělo. Nejde to tak brát. Pro změnu tam váleli zase Rakušané, kteří vzali bod Kanadě, porazili Finsko. Není to méněcenné.

Bylo právě Rakousko největším překvapením turnaje?

Určitě nikdo nečekal, že vezmou bod Kanadě a porazí Finsko. Šli tomu naproti. Krom našich tohle bylo největší překvapení.

Vyjádření Marka Sýkory k trenérovi národního týmu: Radim Rulík je člověk na svém místě, žije hokejem. Pamatuji si, že když nebylo všechno podle představ nebo se stalo něco zlého, tak vzal kolo a ujel třeba 80 kilometrů na kole, vrátil se a bylo všechno v pořádku.

Martine, byl jsi nervózní během závěrečné minuty finále, kdy Švýcaři odvolali brankáře?

Já byl nervózní při každém utkání. Všichni mluví o pohádce a ta dopadla výborně, o což šlo. Teď tu budeme všichni slavit. Mě už oslavy stačí, ale klukům přeji, ať si to užijí.

Obránce David Špaček byl několikrát asistentem u klíčových gólů českého týmu. Jak jsi tyto situace viděl?

Martin Straka prý poradil Davidovi Špačkovi, aby při přesilovce střílel metr vedle od brány, aby to šlo na teč. Hráči často nestihnou před gólmana dojet, tak je to může trefit a být z toho gól. A ono se to potvrdilo. To byla rada Straky pro Jaroslava Špačka staršího, který to řekl mladšímu Davidovi a proto jsme dali gól ve čtvrtfinále. Takže se stačí zeptat Martina Straky.

Brankář Lukáš Dostál během turnaje působil neskutečně klidným dojmem. Čím to bylo?

NHL z něj udělala skvělého brankáře, což nyní potvrdil. Málokterý hráč je ve 23 letech takto vyzrálý. Vyspěl po všech stránkách.

Jak složité bylo pro Jakuba Krejčíka odehrát finále mistrovství světa se zlomeným nosem? Jak zhodnotil Petr Tomášek volbu trenérů, kteří se rozhodli na přesilovce dát prostor obránci Špačkovi. Poslechněte si Čistou hru Martina Procházky, ve kterém se bilancuje světový šampionát.

Chceš dát gól na MS? Střílej vedle! To byla rada někdejšího vynikajícího hokejisty Martina Straky. Podrobnosti ve svém pořadu Čistá hra dodává Martin Procházka.



