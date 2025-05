Musíme vychovávat a produkovat hráče do NHL. Pak budou výkony českého týmu stabilnější, říká Rulík

Mistry světa v hokeji se po 65 letech stali Američané, kteří ve finále porazili Švýcary. Ti tak podruhé za sebou prohráli finálový souboj a skončili stříbrní. Naopak česká reprezentace neprošla přes čtvrtfinále a celkově skončila na šestém místě. Přesto se nejproduktivnějším hráčem celého turnaje stal David Pastrňák. O tom, jak je na tom český hokej a zda byl loňský úspěch pouze výjimkou, mluvil reprezentační trenér Radim Rulík. Praha 17:57 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Rulík na střídačce hokejové reprezentace | Foto: Michal Růžička, MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

Jak byste, teď už s krátkým odstupem, zhodnotil výkon českého týmu na letošním mistrovství světa? Splnili hráči vaše očekávání?

Samozřejmě to vždycky může být lepší. Myslím si, že jsme neodehráli úplně špatný turnaj. Bylo to ale s hořkým koncem, jelikož jsme čtvrtfinále nezvládli. To je vlastně nejdůležitější moment celého mistrovství. Do základní skupiny jsme ale vstoupili dobře. Švýcary jsme porazili v prodloužení, pak jsme vlastně neprohráli zápas kromě toho posledního s Amerikou.

Myslím si ale, že turnaj nám ukázal, jak byla Amerika nesmírně silná. Ne náhodou to vyhrála. Hráči porazili silné Švédy a ve finále Švýcary. Takže si myslím, že jsme dostali opravdu těžkého soupeře, když jsme bojovali o vítězství ve skupině. To by byla větší šance jít na jednoduššího soupeře, bohužel to se nepodařilo, prohráli jsme a šli jsme na silné Švédy. Kdybychom zvládli lépe první třetinu, tak jsme mohli sehrát vyrovnanější partii. Nepodařilo se to.

Každý rok se mění mužstvo, ne vždy mohou kluci na šampionát jet, ať už jsou okolnosti zdravotní nebo klubové. Pokaždé je ten tým jiný. Nemůžeme si myslet, že budeme každý rok ve finále, to určitě nebudeme. Musíme si strašně vážit toho, když se to podaří. Protože aby se všechno sešlo, aby to vyšlo, tak to není věc běžná, ale spíše výjimečná.

Jak jste byl spokojen s tou pověstnou týmovou chemií? Byla tam soudržnost, jako jsme viděli loni v Praze, nebo tentokrát něco chybělo?

Nezastírám, že to nebylo stejné jako loni v Praze. Myslím si ale, že ti kluci tam nechali, co mohli. Hlavně nováčky hodnotíme pozitivně. Oni ten šampionát spíše zvládli, než nezvládli. To je pozitivní zpráva. Celkově byla jiná skladba týmu, byla tak i jiná soudržnost. Je to dané od té skladby těch hráčů. Neříkám, že to bylo špatné, ale mohlo to být lepší. Nemyslím si, že by nás to stálo ten postup.

‚Potřeba více českých hráčů v NHL’

S ohledem na to, jak se odvíjel celý šampionát, a to i ten předešlý. Jak je na tom současný český hokej? Nestane se ten loňský turnaj výjimkou, a to možná i na dlouhou dobu?

Český hokej na tom není špatně, ale pokud nebude produkovat hráče, kteří budou hrát stabilně v NHL a bude jich tam mít dvakrát tolik, co má teď, tak pak bych o to strach neměl. V momentě, kdy ale ta čísla pořád klesají a NHL má nejlepší kvalitu, tak se potřebujeme dotahovat. Musíme vychovávat a produkovat hráče. Nebude to ze dne na den, ale pokud by se nám to podařilo a ta čísla by začala v NHL narůstat, tak si myslím, že výkony a výsledky národního týmu budou stabilní.

Můžete už potvrdit, zda budete pokračovat u české reprezentace?

Smlouvu mám a pokud by se mělo něco změnit, tak je to na výkonném výboru Českého svazu ledního hokeje.

Zachytil jste signál, že máte podporu výkonného výboru českého hokejového svazu, anebo od některých členů zaznívá i kritika?

To jsem nezachytil, ale zachytil jsem podporu prezidenta svazu, tak uvidíme, jaký to bude mít další vývoj.

