'Myslel jsem si, že puk je někde v rohu.' Nestrašil o svém gólu proti Francii ani nevěděl

„Abych pravdu řekl, tak sám nevím. Šel jsem po hokejce hráče, protože jsem věděl, že to bude chtít odpalovat. Myslel jsem si, že puk je někde v rohu, pak jsem se otočil a kluci koukali na bránu. Podíval jsem se, a byl tam, tak jsem dal ruce nad hlavu. Každý se počítá,“ říkal po zápase ve Francii Radiožurnálu Andrej Nestrašil.

Při jeho zásahu už bylo českému týmu po nepovedené první lépe, po dvou francouzských gólech skóroval Nestrašil už na konečných 5:2 pro Česko. Puk přeletěl gólmana, zapadl do branky, ale málokdo si toho všiml.

„Měl jsem kliku. Matěj Stránský jel zrovna kolem a viděl ho tam. Kdo ví, co by se dělo. Možná by vzali nový puk a vhazovalo by se v útočném pásmu,“ zamyslel se v nadsázce útočník Nižněkamsku

I kdyby hledání trvalo déle, rozhodčí by se po kotouči jistě sháněli. Nešli by jen slepě pro nový a ten původní nechali někde vypařit. I když Nestrašil svůj gól neviděl, nebál se zpětně jednomu odvážnému srovnání:

„Umí to jen ‚Poborák‘ a já,“ přirovnává se Nestrašil k fotbalistovi Karlovi Poborskému, který legendárním obloučkem ve čtvrtfinále EURA 1996 poslal Čechy dál přes Portugalce. Ale tady trochu pokulhává nejen srovnání napříč sporty, ale i vzhledem k důležitosti utkání.

„Byla to hrozná náhoda. V první třetině jsem měl před sebou prázdnou bránu, i v Příbrami jsem měl dost šancí a nic mi tam nepadlo. Zaplať pánbůh tady za ten,“ říká hokejový reprezentant Andrej Nestrašil.

Další přípravný duel čeká český tým večer na předměstí Paříže, úvodní buly je naplánováno na 20 hodin a 45 minut.

Tak nakonec 2:0 ➡️ 2:5

Magnifique… Pět branek pro #narodnitym v druhé polovině utkání znamená jasnou výhru! ✊ #FRAvCZE pic.twitter.com/8hZ6ft89wn — Hokejový nároďák (@narodnitym) 13. dubna 2018