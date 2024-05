‚Hodně věcí se potom odpouští,‘ říká Voženílek. Věří, že souboje v play-off reprezentační vztahy nenaruší

Ještě před několika dny byli hokejisté Třince a Pardubic rivalové v boji o extraligový titul, teď jsou někteří z nich spoluhráči v reprezentaci. Na přípravném turnaji v Brně se navíc dostali do zajímavé situace. Protože trenéři zkoušejí velký počet hráčů, nevejdou se všichni do jedné kabiny. A protože finalisté extraligy přijeli jako poslední, sedí sami v jiné šatně než zbytek mužstva. Brno 13:14 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Rulík radí útočníkovi Danielu Voženílkovi | Foto: Vlastimil Vacek, Právo | Zdroj: Profimedia

„Jsme sami společně v jedné kabině, takže trochu jsme to probrali. Ale teď jsme jeden tým, takže k tomu nemám víc co říct,“ nechtěl příliš rozvádět hokejista mistrovského Třince Daniel Voženílek to, že v reprezentaci sdílí jednu šatnu s poraženými finalisty z Pardubic.

„Prvních pár minut bylo samozřejmě možná trochu divných. Ale pak jsme si o tom popovídali a prostě takový je život. Někdo musí vyhrát a někdo musí prohrát,“ popsal atmosféru v oddělené šatně pardubický útočník Lukáš Sedlák.

Konkrétně třinecký Voženílek je typ hokejisty, který svým dravým stylem soupeře často provokuje. V reprezentaci potkává hráče i z dalších týmů, které Třinec při cestě za zlatem vyřadil.

„Všechno zapomenuto není, občas si něco připomeneme. Ale přece jenom hokej je hra a hodně věcí se potom odpouští. I s klukama s Budějovic i ze Sparty už jsem něco stihl probrat. Nějaké narážky tam jsou, ale to k tomu patří,“ říká Voženílek.

„To je na tom krásné. Na ledě bychom po sobě skočili, ale pak tady sedíme v šatně, povídáme si a vtipkujeme. O tom to je, jsme všichni normální lidé. Na ledě je to něco jiného než potom v osobním životě,“ doplňuje Voženílka pardubický Sedlák.

Oba společně dokonce trénují v jednom útoku. Do zápasu s Finskem ale v Brně ještě nejspíš nenaskočí, trenéři jim po finále dají prostor pro odpočinek. Naopak představit se mají posily z NHL.