Neváhal jsem, říká David Kaše o pozvánce do národního týmu

Začíná se pořádně oteplovat, ale někteří hokejisti stráví ještě hodně času s bruslemi na nohou a hokejkou v ruce. Třeba členové národního týmu - v přípravě na květnové mistrovství světa zatím čekají na posily z NHL, k výběru trenéra Josefa Jandače se ale připojil třeba mladý útočník David Kaše. Praha 8:47 10. dubna 2018

„V listopadu začal padat sníh a když jsem teď odjížděl, tak tam pořád byl. Pro mě bylo všechno úžasné, začal jsem i chodit na běžky, takže jsem si tam tu sezonu strašně užil,“ hodnotí pro Radiožurnál svůj první rok mimo domov David Kaše.

Je toho tolik nového. David Kaše zažívá speciální rok nejen díky švédskému sněhu a běžkám. V Moře se mu daří, skvěle tam realizuje letní plán posunout se hokejově směrem kupředu a připravit se na případný odchod do zámoří. A ještě předtím by rád zavítal do Dánska na květnové mistrovství světa, pak by prý byla tahle sezona dokonalá.

„Jsem hrozně šťastný, že jsem dostal pozvánku, a neváhal jsem. Chci jít postupně po krůčkách – teď se hlavně připravit na utkání s Francií, což je pro mě takový první schod té pyramidy,“ říká Kaše.

Jestli se Kaše dočká účasti na šampionátu, zatím možná neví ani reprezentační trenéři. Velkou roli bude hrát při skládání mužstva i příjezd hráčů z NHL. Několika z nich už skončila sezona, chuť reprezentovat prý je, ale to je asi tak všechno, co asistent hlavního kouče Jaroslav Špaček prozradí. Zbytek si zatím nechá pro sebe.

„Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet dál. Všechny kontaktujeme, takže uvidíme. Nechtěli bychom to takhle vytahovat dopředu, dokud to nebude potvrzené, protože vždycky jsou takové spekulace, že někdo pojede, a pak neprojde výstupní prohlídkou. Takže teď čekáme, jak to dopadne,“ nechce předbíhat Špaček.

S razítkem od lékaře by se každopádně mohli k národnímu týmu připojit třeba útočníci Frk, Frolík, Chytil, Faksa nebo Sobotka a reálná je účast i dalších jmen. Jasno bude v nejbližších dnech.