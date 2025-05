Ohledně Nečase jsme optimističtí, věří asistent národního týmu Kalous. Varuje před větším kluzištěm

Reprezentační trenér hokejistů Radim Rulík zveřejnil po Českých hrách nominaci hráčů před nadcházejícím mistrovství světa v Herningu a Stockholmu. Ve vysílání Radiožurnálu Sport promluvil o výběru také Rulíkův asistent Jiří Kalous. „Jsme rádi, že to jádro máme pořád k dispozici,“ těší Kalouse fakt, že se na šampionátu představí většina hráčů, kteří loni získali titul mistrů světa. Brno 16:14 5. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kalous | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia

Jak dlouhá byla noc ze soboty na neděli, kdy jste finálně rozhodli o sestavě na mistrovství světa? Měli jste ještě nějaké otazníky před posledním zápasem se Švýcarskem?

Probíhalo to standardně. Po večeři, kdy jsme měli klid, jsme řešili zbývající otázky. Šlo o jména, ale i o role v týmu, abychom minimalizovali chyby. Standardně jsme probírali složení útočných trojic a obran. A ještě jsme ladili další den, kdy jsme měli hned po sedmé hodině sraz před utkáním se Švýcarskem.

A čekali jste právě na ten poslední duel, abyste něco dořešili? Ptám se hlavně kvůli zranění Michala Kempného.

Nejvíce jsme toho probírali v sobotu večer, včetně debaty s Martinem Nečasem. To jméno nejen u nás hodně rezonuje, je to jeden z našich klíčových hráčů a pokud by se jeho příjezd podařil, tak ty největší otazníky jsme měli kolem centrů. Ohledně Nečase jsme ale optimističtí.

Jak se v kabině projevuje fakt, že zlato bude obhajovat třináct mistrů z Prahy?

Jsme rádi, že to jádro máme pořád k dispozici. Je to velká výhoda, ti hráči mají zkušenost s tímto typem turnaje, který patří k jedněm z nejnáročnějších vůbec a sjíždí se tam opravdu kvalitní týmy. Není jednoduché absolvovat turnaj po náročné sezoně. Navíc znají náš systém, cestu a filozofii. Další věcí je klima v kabině, která nám loni opravdu sedla a bylo to výborné.

Jedním z největších překvapení celé nominace je, minimálně pro nás, jméno Petra Kodýtka. Čím vás uchvátil centr menšího vzrůstu, který hraje ve Finsku?

Petra známe už z minulé sezony, letos hrál také dobře. Nominace není otázka jednoho turnaje, je to celoroční práce. Petr s námi odjezdil hodně akcí a víme, jaký typ hráče to je. Je to skvělý bruslař, obrovský bojovník a přesvědčil nás jeho projev na ledě. Při každém střídání nechá na ledě všechno, navíc je pohyblivý a soupeř na něj vyrobí spoustu faulů - to vám může dát výhodu přesilové hry.

Když budete skládat jednotlivé útoky, nabízí se například spolupráce Romana Červenky, Lukáše Sedláka a Davida Pastrňáka z loňského mistrovství. Jak ale dát dohromady hráče s odlišným stylem hokeje - napadá mě právě Petr Kodýtek a Jáchym Kondelík, který je o dost vyšší.

Myslím, že nejde tolik o fyzické parametry, ale hlavně o vnímání systému a pohybu na ledě. Všichni musí vědět, co chceme hrát a to bude strašně důležitý - především na tomto mistrovství, kde bude obrovské kluziště (30 x 60 metrů) a to je něco úplně jiného. Pracovali jsme s tím v průběhu celé sezony, za hráči jsme jezdili všude po Evropě i v Americe, byť tam se hraje na úzkém kluzišti.

Čeští hokejoví útočníci Roman Červenka a David Pastrňák | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Reprezentace nyní čeká na Martina Nečase. Kdy se definitivně rozhodne a pokud to vyjde, máte ho už zařazeného do sestavy?

Nechtěl bych mluvit o tom, jestli už ho máme v sestavě. Klíčová bude zdravotní prohlídka, ale náš management vyvíjí velké úsilí. Jsme optimisté a doufáme, že to vyjde. V útoku máme několik variant, které budeme řešit postupně.

Připadají do úvahy Tomáš Hertl s Davidem Kämpfem, kteří zůstávají v play-off NHL?

Bude záležet na vývoji soutěže. Jsou to hráči na pozicích, které chceme a uvažujeme o nich. Jsou to top hráči a my si necháme volná místa na soupisce. Máme připravené varianty s dvanácti útočníky a sedmi obránci, nebo s třinácti útočníky. Více ale uvidíme až na místě.

Kämpf je loňský mistr světa, ale v letošním play-off ještě nezasáhl do sestavy Toronta. Přesto vás jeho účast zajímá a budete se o ní snažit?

Jednoznačně, pasuje nám do týmu a sestavy. Radim Rulík s ním několikrát mluvil a ujistil ho, že by nám velmi pomohl. Sice neznáme důvody, proč nehraje, do jejich týmu jednoduše nevidíme.

Gólmanskou trojici jste celou vzali na České hry v Brně. Byl to záměr?

Brankáře má na starost Ondřej Pavelec, který má naší velkou důvěru. Brankáři z NHL byli jasní, ale v dubnové přípravě šlo o pozici třetího brankáře. Po konzultacích jsme se rozhodli pro Josefa Kořenáře a plán byl takový, že do Brna pojedou všichni tři. U pozice trojky rozhodla mezinárodní zkušenost, pocit Ondřeje Pavelce a tak se rozhodl.

V týmu je pět hokejistů, kteří nikdy nezískali medaili na mistrovství světa - Daniel Gazda, Petr Kodýtek, Josef Kořenář, Jakub Lauko a Adam Klapka. Všichni ostatní mají medaili ať už z juniorského, nebo dospělého šampionátu. Je dobře, že většina hráčů má zkušenost s úspěchem, jako je medaile?

Ano, taková zkušenost je nenahraditelná, ale není to rozhodující prvek našeho výběru. Ale určitě to může být výhodou.

Jak vypadá program národního týmu v následujících dne? Posádka Radiožurnálu Sport dorazí v úterý večer.

My dorazíme nastejno. V úterý ráno sice máme trénink v Praze, ale poté se balíme a po obědě jedeme na letiště. První zápas máme v pátek, takže nás ještě čeká několik trénink přímo v Dánsku.